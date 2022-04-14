نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة GTA Vice City النسخة الاصلية للاندرويد وفي ثلاثة خطوات فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة GTA Vice City النسخة الاصلية ، لعبة جراند ثفت أوتو من الألعاب المتجددة التي يجدر تشبيهها بالمياه الجارية ،وذلك لأن اللعبة تتجدد باستمرار، وهذا سر بقائها وقوتها لان الشركة المنتجة دائما ودوريا تقوم بإصدار نسخة جديدة من اللعبة كل سنة وهذا هو لُب شهرة اللعبة لذلك يسعى الجميع لتنزيل لعبة grand theft auto: vice city للاندرويد. فهي من أكثر ألعاب العالم المفتوح المطلوبة وذات شعبية لا يستهان بها. كذلك هي تجعلك رائد اللعبة وهذا ما يسعى إليه معظم اللاعبين حيث أنها تجعل اللاعب يقوم بسرقة السيارات وإطلاق الأعيرة النارية بالإضافة إلى مطاردة الأفراد الباقيين والهروب من أفراد الشرطة. بالإضافة إلى حرب العصابات في مدينة فايس سيتي الذي هو أساس اللعبة ومحرك أحداثها. ونظراً لنجاح اللعبة في أنظمة التشغيل المختلفة مثل أجهزة الإكس بوكس والويندوز فقد حان وقت الاندرويد ولمعرفة المزيد عن تحميل GTA Vice city للاندرويد تابعنا عزيزي القارئ في المقالة القادمة.

تحميل لعبة GTA Vice City النسخة الاصلية

أحداث لعبة جراند ثفت أوتو بدأت في سنة 1986 في مدينة Vice city وإليكن أهم أحداث اللعبة :

البطل “تومي فيرسيتي” يعمل عند أحد رجال المافيا. وقد خرج مؤخراً من السجن بعد سطوه على إحدى المصارف.

ولإعادة الوضع كما كان لعائلة sonny أرسل تومي برفقة كين بعض الأدوية لنائب والي المدينة .

وعند التبادل تم إطلاق النار من طرف مجموعة من الرجال الغامضين لكي يسفر عن مقتل أحد الأعضاء وهو Victor Vance ورجلين.

ونجا Tommy و Ken من العملية وفرا عبر سيارة إلى liberty city.

وبعد مساعدة من روزنبرغ ، تومي يدخل البطل وسط الجريمة والمخدرات لـ تحميل لعبة GTA Vice City النسخة الاصلية.

ومن خلال مراحل اللعبة نتعرف على أبطال جدد يجددون علاقتنا باللعبة ويجعلوننا نتمسك بها أكثر إلى تنتهي مراحل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي.

لعبة gta:vice city ومتطلباتها

كما تحدثنا في مقالات فائتة عن مميزات لعبة Grand Theft Auto: Liberty City Stories و لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. وكذلك لعبة Grand Theft Auto V 5 للاندرويد. فسنتحدث اليوم في تلك المقالة عن لعة فايس سيتي ومميزاتها ومتطلباتها :

نظراً لملفات اللعبة التي ستنزل على الهاتف فالذاكرة الداخلية يجب أن تكون 3 جيجا بايت أو أكثر.

كما أن الذاكرة العشوائية للهاتف يجب أن تكون 4 جيجا بايت أو أكثر.

لكي تقوم بــ تحميل لعبة GTA Vice City النسخة الاصلية تحتاج لمعالج متوسط الأداء.

تحتاج لمعالج متوسط الأداء. كذلك يجب تنزيل نظام أندرويد حديث حيث أن الإصدار يكون 9.0.1.

لكي تقوم بمعرفة طريقة تحميل GTA 5 للاندرويد تحتاج إلى معالج رسوميات متوسط الأداء

طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5

كثيرن يبحثون عن طريقة تثبيت لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي ولكن ما يقابلهم هي طرق ملتوية. أو طرق غير شرعية وذلك يعرض الجوال لخطر التهكير. وفي الخطوات القادمة سنطلعك على أكثر الطرق أمناً لتنزيل اللعبة. وفي بدايتها يجب قفل بيانات الهاتف وفتح نقطة الواي فاي