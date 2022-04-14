موقع استبدال كود فري فاير 2022 لجميع الشرق الاوسط احصل الآن على جواهر وسكنات

موقع استبدال كود فري فاير يبحث الكثيرون عبر محركات البحث الإلكترونية المختلفة عن مركز، استبدال فري فاير وما يكون له من أهمية في هذه اللعبة التي تمثل الجواهر فيها العملة الأساسية التي لا غنى عنها من اجل الاستمرار في اللعب، وعلى ذلك فان مركز Garena هو الموقع الأمن، لشحن جواهر اللعبة لما له من مميزات يكون أولها أن ذلك الموقع ينتمي الى الشركة المصدرة والمنتجة والأساس للعبة.

موقع استبدال كود فري فاير

موقع استبدال فري فاير هو موقع متميز قامت بالإعلان عنه وتخصيصه من أجل خدمة استبدال الأكواد الشركة المنتجة للعبة وهي شركة جارينا، اذا يعمل هذا الموقع المشار اليه وبصورة رسمية على استقبال الكودات المستبدلة عن طريق عدد من الخطوات المتتابعة التي تصل باللاعب الى نجاح عملية الاستبدال وبالتالي الاستفادة من المزايا الكثيرة التي توفرها هذه الخدمة للاعب.

موقع استبدال الكود عربي

كيفية استبدال اكواد فري فاير بالخطوات:

الخطوة الأولى في استبدال الاكواد للعبة free fire تتمثل في الدخول الى الموقع المخصص للاستبدال عبر قارينا.

اختيار الكودات المراد استبدالها ومعرفتها جيدا قبل الأقدام على الخطوة الثانية.

ثم الدخول في موقع الاستبدال عن طريق الفيس بوك أو sk أو اي من الطرق المبينة في الموقع.

كتابة الكود الذي قد تم اختياره والذي يكون عبارة عن ثلاث من الكلمات و الرموز المنفصلة.

الضغط على كلمة استمرار من اجل تمكين الموقع من البدء في عمليات الاستبدال الفعلي.

شحن كود فري فاير

شحن كود فري فاير يمكن للاعب شحن كود لعبة فري فاير عن طريق امن وسليم وذلك من خلال الدخول في موقع جارينا

العمل على ادخال بيانات اللاعب مثل id.

ادخال البلد والمعرف والجواهر المطلوبة كل في ما يخصه من مربعات فارغة.

ثم ادخال رمز التحقق ووسيلة الدفع ثم الدفع الفوري لقيمة الجواهر المطلوبة.

سوف يعمل جارينا على ادخال الجواهر المدفوع ثمنها بشكل فوري وتلقائي في حساب اللاعب.

اكواد سكنات فري فاير

WOJJAFV3TU5E

LH3DHG87XU5U

PACJJTUA29UU

YXY3EGTLHGJX

3IBBMSL7AK8G

R9UVPEYJOXZX

XUW3FNK7AV8N

TJ57OSSDN5AP

اكواد فري فاير

تعمل اكواد اللعبة على منح اللاعب عدد من المزايا يكون منها الحصول عن طريق هذه الاكواد وإدخال كل منها في مكانها الصحيح بموقع جارينا على أسلحة نادرة لا توجد في اللعبة بشكل أساسي، اذا يمكن الحصول على سلاح يأتي المختبئين في اي مكان ويجعل كل منهم في ايدي اللاعب.