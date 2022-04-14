نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي 2022 شحن الموسم الجديد في المقال التالي
شدات ببجي لها أهمية كبرى في اللعبة وهند الكثير من مستخدميها حول العالم، لأنها تساعد اللاعبين في حصولهم على معدات وأسلحة مختلفة في اللعبة، لأنها العملة الرسمية لشراء أي شيء في اللعبة، ولهذا يرغب اللاعبين دائماً في الحصول عليها ويبحثون عن الطرق السهلة والمضمومة والمجانية أيضاً للحصول عليها.
خطوات شحن شدات لعبة ببجي موبايل بشكل مجاني 2022
نجد أن نسبة كبيرة من لاعبي ببجي يبحثون بشكل كبير عن أكثر طرق شحن شدات ببجي فاعلية وأمان وبشكل مجاني أيضاً، وهذا يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- من الصفحة الرئيسية يقوم المستخدم بالضغط على خيار البحث، حتى يستطيع البحث عن التطبيق الذي يرغب في تحميله.
- بعد ذلك يكتب اسم التطبيق (rozwin ) في مكان البحث، والضغط على كلمة بحث حتى تظهر جميع نتائج البحث.
- وبهذا يتم تحميل التطبيق، يجب تثبيته على الهاتف المحمول، ثم الضغط عليه ليتم فتحه.
- يجب إدخال الكود الموجود على الشاشة أمام اللاعب حتى يتحقق البرنامج بأنه ليس روبوت.
- سوف يطلب منه إدخال كود التطبيق الخاص ويكون: 104258، ويضغط بعدها على تأكيد الكود.
طريقة تحميل تطبيق نقطة لشحن شدات ببجي موبايل 2022
يفضل تحميل تطبيق نقطة المسؤول عن شحن شدات ببجي 2022 بكل سهولة بالخطوات التالية:
- الدخول على تطبيق المتجر (جوجل بلاي).
- ثم الضغط على خيار البحث للبحث عن التطبيق المراد البحث عنه (نقطة) لشحن شدات ببجي.
- يتم الضغط على (تثبيت التطبيق) والانتظار عدة دقائق حتى ينزل التطبيق ويتم تثبيته على الهاتف.
- بعد انتهاء عملية تحميل التطبيق يتم الضغط عليه لفتحه، وسوف يظهر خيار أدخل الكود 438561VGM، والضغط على إرسال الطلب، وعلى الفور سوف يحصل اللاعب على ٢٠٠ شدة ببجي.
- ثم اختيار أيقونة ( الأسئلة ) والإجابة على كافة الأسئلة التي توجد في التطبيق، وعند إجابة اللاعب على ٣٠ سؤال من الأسئلة الموجودة سوف يحصل على النقاط.
- ويمكن أن يحصل اللاعب على النقاط عن طريق الضغط على زر المهام الذي يوجد في التطبيق، للحصول على النقاط اللازمة ليحصل على شدات ببجي.
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