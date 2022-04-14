نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تثبيت لعبة دريم ليج سوكر للاندرويد 2022 Dream League Soccer في المقال التالي
تحملك لعبة دريم ليج سوكر إلى ارض الملعب العالمي، حيث تعمل اللعبة على إدخال اللاعب في قلب ساحات الملاعب الكبرى التي يتمناها الكثير من محبي الألعاب الرياضية، إذ يستطيع اللاعب في داخل الملعب تكوين الفريق الذي يريد بالتشكيل الخاص به والانغماس بهذا الفريق في المسابقات العالمية وما تؤدي إليه من كسب الجوائز وما يلحق بها من تنافسات حادة تكون مع كبار لاعبي كرة القدم من كافة البلدان.
لعبة دريم ليج سوكر
اكثر من عدد 4000 لاعب في داخل الملعب ينتظرونك من اجل اختيار الأفضل منهم بالنسبة لك كي تحمله معك في فريقك، وهي لعبة مميز مثل لعبة فوتبول سترايك، إذ يستطيع اللاعب في لعبة دريم ليج سوكر تشكيل ما تراءي له من نجوم في الفريق الذي يعتمده في داخل الملعب في هذه اللعبة التي تعد من ألعاب كرة القدم القوية التي تحمل المنافسة والواقعية في اللعب بمؤثرات سمعية وصوتية مذهلة، إذ يحمل الملعب تعليق صوتي ذو نبره عالية مع رسومات جرافيك ثلاثية الأبعاد.
مميزات لعبة Dream League Soccer
تحمل لعبة دريم ليج سوكر عدد من المميزات الخاصة بها والتي يكون من أهمها
- يستطيع اللاعب التعامل مع لقطات الركلات وتصديات حارس المرمي بطريقة أشبه للواقعية من خيال اللعب.
- كما يمكن للاعب الدخول في اكثر من 10 مسابقات دورية وعالمية والحصول على كاس أفريقيا وأوروبا وما إلى ذلك.
- كذلك يعمل اللاعب في ظل هذه اللعبة على تدريب لاعبيه وإدخالهم في دورات منسقة للتدريب والتهيئة العامة.
- كما يمكنك اعتماد سوق الانتقالات وتعيين كشافين مدربين يعمل كل منهم على اكتشاف المواهب وانتقالها على فريقك.
- وأيضًا يمكنك الاستعانة بمدربين أعلى مستوى لتدريب فريقك.
طريقة لعبة دريم ليج 2022
- تتمتع لعبة دريم ليج سوكر بانها سهلة في طريقة اللعب بالرغم من ما تحمله من تحديات كرة القدم والركلات المتلاحقة من كبار اللاعبين في الفرق المضادة لك.
- حيث تعمل اللعبة في ظل عدد من الرسومات المتحركة التي تمثل محاكاة الواقع.
- يحيط بها تعليق صوتي يجعل الملعب يضج بالصوت الرنان الذي يدخلك في أرجاء واقعية من اللعب المتميز والتنافسي في داخل ملعب كبير لكرة القدم الأشهر عالميا بين الألعاب الرياضية.
كيفية التثبيت
يتم تثبيت اللعبة من خلال جوجل بلاي وبناء على عدد من المتطلبات مثل:
- الحجم الذي يتمثل في 507m .
- وتتطلب هاتف محمول يعمل بنظام اندرويد 5,0.
- كما تم تثبيت اللعبة 100.000.000 عملية تثبيت لما فيها من سمات مختلفة ومقدرة على اللعب بشكل أوسع وفي نطاق من التقنية والجودة العالية.
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