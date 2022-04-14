نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كودات ببجي 2022 أحدث اكواد ببجي لاسترداد الهدايا والمكافئات من الموقع الرسمي Midasbuy في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث كودات ببجي الغير مستعملة والصالحة للجميع للحصول علي الكثير من الشدات والهدايا، أكواد ببجي 2022 وهي بديلة الشحن لاستمرار تلك اللعبة الشيقة التي نالت شهرة واسعة بين مختلف الأعمار وتعد من أفضل الألعاب القتالية الأسطورية الإلكترونية الحديثة التي تعمل بشحن الشدات وقد أتاحت الشركة الأم المسئولة عنها طريقة أخرى وهي الاكواد وهي عبارة عن أرقام وحروف كبيرة وصغيرة تكتب في المكان المخصص لها بالموقع الرسمي ويمكن من خلال عملية الاستبدال أن يحصل اللاعب على العديد من الهدايا أو الملابس أو الأسلحة.

كودات ببجي 2022

يمكن استبدال اكواد ببجي 2022 من خلال خطوات معينة حيث تتيح الاستمرارية وقتل كافة اللاعبين من الفريق الأخر والعمل على البقاء حيا من خلال خطوات وهي:

اولا تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بلعبة ببجي وهو Midasbuy.

ثم كتابة ال ID المعرف الخاص باللاعب.

ومن ثم كتابة الكود في المكان المخصص له بالموقع.

يقوم الموقع بالتأكيد أنك لت روبرت.

ثم قوم بالضغط على أيقونة استرداد والرجوع إلى اللعبة واستمرارها.

اكواد سكنات ببجي

إليكم أهم الاكواد الخاصة بالحصول على سكنات وأسلحة و أيضا شدات مقدمة من لعبة ببجي موبايل الأسطورية وهذه الأكواد هي:

686CVOCZY4.

85WU8P60QJ.

RNYSYFUIEK.

SQ79Y0P6Y4.

IJEO9K3V7K.

UI7MT2A075.

AIQ6UDICWV.

691KTQLC57.

HH82WJMU5Y.

M8RZ0NA80B.

JD0CTJKY3O.

HO11ADQNJ2.

من المؤكد أن تلك الاكواد الحديثة تساعد اللاعب في استمرار اللعبة و أيضا في المساعدة في شراء السكنات الخاصة المتطورة عن طريق شحنها عبر الموقع الرسمي لها.

رمز استرداد uc ببجي

يمكن استرداد الاكواد الخاصة بلعبة ببجي من خلال الموقع الرسمي الخاص بها وهو Midasbuy ومن تلك الاكواد ما يلي:

UCBY SD3 850.

BBV NZBZ 4M9.

MEZ ARCI EID.

BAPP ZBZ XF5.

BMPP ZBZ XF5.

BMTG ZBZ BKQ.

موقع استبدال اكواد ببجي