تطبيق واتساب يعتزم إدخال خدمة جديدة لإضافة طابع جمالي على التطبيق

يحرص تطبيق واتساب عمل العديد من التحديثات خلال الفترة الأخيرة من أجل إرضاء ملياري مستخدم، والحصول على ثقة العديد من المستخدمين وجذب العديد من العملاء الجدد خلال المرحلة القادمة، حيث أكد تقرير إخباري أن تطبيق الدردشة الفوري يعتزم إدخال خدمة الرسم، وهى من الميزات الجديدة الرائعة التي ينتظره العديد من مستخدمي التطبيق خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل إضافة طابع جمالي على التطبيق بحسب ما نقلته البيان الإماراتية.

تطبيق واتساب وإدخال خدمة الرسم

من جانبه أشار الموقع التقني (WABetaInfo) الذي يتابع أخبار واتس آب أت التطبيق يجهز أدوات رسم جديدة رائعة لبعض الأشخاص الذين يستخدمون النسخة التجريبية من تطبيق الدردشة الفوري على الأجهزة التي تعمل بنظام ” أي أو أس” وهو النظام المشغل لهواتف أيفون، حيث أكد الموقع على أن التطبيق يعمل حالياً على توسيع نشاط تلك الأدوات خلال الفترة القادمة، وذلك بعد التحديث الجديد.

والجدير بالذكر أن أداة الطمس موجودة لدى مستخدمي تطبيق واتساب الذين يستخدمون هواتف أيفون عندما يقومون بتحميل الصور، وبذلك يكون الجديد هو واجهة محرر الرسم في الميزة الجديدة والذي لا يحتاج إلى صور لكي يعملن وأوضح الموقع التقني أن واتساب يخطط خلال هذه المرحلة لطرح تلك الخدمة الجديدة على النسخة التجريبية المتاحة لمستخدمي أجهزة أندرويد خلال الفترة القادمة أو في وقت لاحق، ومع إضافة تلك الخدمة الجديدة يكون تطبيق التواصل الفوري الذي يستخدمه أكثر من 2 مليار مستخدم نشط، قد وسع في نطاق خدماته من النصوص إلى الوثائق ولوسائط المتعددة ثم الرسم.

مع بداية العام الجاري 2022 تسارعت خطوات تطبيق الدردشة الفوري من أجل إضافة العديد من الخدمات والميزات الجديدة، حرصاً منه على إسعاد أكثر من ملياري مستخدم على التطبيق، والحرص الكامل على معالجة الثغرات الأمنية الموجودة في التطبيق من خلال التحديثات التي يجريها بشكل مستمر ويطالب المستخدمين بالتحديث، وذلك في ظل منافسة كبيرة بين العديد من تطبيقات الدردشة الفورية، حرصاً من التطبيق في التربع على عرش تطبيقات الدردشة الفورية خلال الفترة القادمة من خلال التحديثات والميزات الجديدة التي يُطلقها بشكل مستمر.