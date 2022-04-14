تيك توك تختبر زر عدم الإعجاب للتعليقات

أعلنت شركة التواصل الاجتماعي للفيديوهات القصيرة، ”تيك توك“، أنها بدأت في اختبار طريقة جديدة عبر منصتها الرقمية تسمح للمستخدمين بـ“تحديد التعليقات التي يعتقدون أنها غير ذات صلة أو غير مناسبة“.

وأكدت الشركة الصينية أن المستخدمين الذين هم جزء من الاختبار سيكونون قادرين على الإبلاغ عن مثل هذه الأنواع من التعليقات عبر ”زر عدم إعجاب“ (أو dislike button) خاص.

وأشارت إلى أنه يتم حاليًا اختبار الميزة الجديدة في مناطق محددة، باستثناء الولايات المتحدة.

وبمجرد أن يصنف المستخدم التعليق على أنه غير لائق أو غير مناسب، لن يتم نشر أيقونة ”عدم الإعجاب“ بشكل عام ولن يتم إخطار المعلقين بأن تعليقهم قد تم رفضه.

وعلاوة على ذلك، لن يتمكن المعلقون والمستخدمون الآخرون أيضًا من معرفة عدد مرات ”عدم الإعجاب“ بالتعليق.

وقالت شركة ”تيك توك“ خلال الإعلان عن الميزة الجديدة إنها ”ترى الزر طريقة تسهل على المستخدمين الإبلاغ عن التعليقات التي قد تكون غير مرغوب فيها أو التي لا معنى لها في سياق الفيديو الذي يشاهدونه“.

وأوضحت الشركة أن زر ”عدم الإعجاب“ لا يُنظر إليه على أنه وسيلة للإبلاغ عن التعليقات، لكنها دعت المستخدمين إلى استخدام هذه العملية القياسية للإبلاغ عن التعليقات المتعلقة، على سبيل المثال، بالتحرش أو الكلام الذي يحض على الكراهية أو التنمر وما إلى ذلك.

ويبدو أن الشركة الصينية تعمل على تطوير زر ”عدم الإعجاب“ منذ بضعة أشهر على الأقل، حيث اكتشف خبير وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، مات نافارا، الميزة لأول مرة في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتتوفر أشكال مختلفة من أزرار ”عدم الإعجاب“ على العديد من المنصات الأخرى، حيث تقدم منصة ”يوتيوب“ أيضا زر ”عدم الإعجاب“ للتعليقات، ولكن عدد مرات عدم الإعجاب يكون خاص لصاحب القناة فقط.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت منصة ”تويتر“ تختبر زرًا خاصًا للتصويت السلبي للردود على التغريدات.

وإلى جانب الزر الخاص الجديد، بدأت ”تيك توك“ أيضًا في تجربة ”التذكيرات“ (reminders) التي ستوجه المستخدمين إلى خيارات تصفية التعليقات والحظر الجماعي والحذف عبر المنصة الرقمية.

وسيتم عرض ”التذكيرات“ على المستخدمين الذين تحصل مقاطع الفيديو الخاصة بهم على الكثير من التعليقات السلبية.

ومن المقرر أن تختبر الشركة الميزة وتقرر ما إذا كان سيتم طرحها بالكامل في الأسابيع المقبلة بناءً على نتيجة الاختبار.