مواصفات هاتف أوبو Find X5 الجديد وقيمة التسعير العالمي

ظهور هاتف أوبو Find X5 وانتشار الكثير عن المواصفات الفنية للهاتف، والتقنيات التي يمتلكها لتدخل به الشركة المنافسة مع العديد من الطرازات العالمية التي جرى الإعلان عنها منذ بداية العام 2022، ومنها هواتف سامسونج الجديدة وكذلك الموديلات التي كشفت عنها شركة شاومي وكان أخرها ريدمي 12 بجميع إصدارته، وكذلك شركة ريلمي التي كشفت عن أخر الإصدارات لهواتفها الفلاج شيب من طراز نيو 2، وسنتعرف من هذا المقال على مواصفات موبيل oppo find x5، والتسعير المتوقع في الأسواق العالمية وبالأخص منطقة شرق أسيا.

مواصفات هاتف أوبو Find X5

قالت شركة oppo أنه قامت بتصميم هاتفها الجديد الذي يحمل اسم الإصدار له Find X5 ليكون من أفضل الهواتف التي سيتم إطلاقها خلال عام 2022 والتي تعمل بنظام التشغيل أندوريد، وحول أخك مواصفات هاتف oppo find x5 فهي كما يلي:

أبعاد هيكل الهاتف 160.3 مم طول، والسمك 8.7 مم، والعرض 72.6 مم.

الهاتف يدعم تقنية 5G، بتنقية 5 نانو متر.

معالج الرسوميات من نوع Adreno 660

المعالج من نوع (Qualcomm® Snapdragon 888 Mobile Platform) 8 قوالب.

وزن هاتف أوبو فايند إكس 5 هو 196 جرام.

الهاتف مقاوم للرطوبة والغبار.

الشاشة من النوع أمواليد .

مقاس الشاشة هو 6.55 بوصة وبدقة 2400*1080 بيكسل.

تردد الشاشة 120 هرتز بتقنية HDR10+.

الشاشة محمية بطبقة حماية ضد الخدوش والصدمات، وتتميز بتقديم صورة واضحة بواقعية .

يأتي الهاتف بنوعين من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 12 جيجا، وسعة الذاكرة الداخلية 128 جيجا أو 256 جيجا.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل

الكاميرات الخلفية بسعات 50 ميجا و 5 و 13 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم منفذين لشرائح الاتصال.

يوجد منفذ (USB Type-C 3.1).

يدعم الهاتف خاصة NFC الخاصة بعمليات الدفع او السداد الإلكتروني.

توفر ماسح لبصمة الأصبع.

سعة البطارية 4800 ملي أمبير.

نظام التشغيل (ColorOS 12.1 based on Android 12).

يمكن للهاتف تصوير فيديوهات بجودة 4k، تتوفر خاصية الشحن السريع بقدرة 80 وات، مع توفر التعرف على خصائص الوجه، وبصمة الأصبع.

الأسعار المتوقعة

كسفت بعض المواقع العالمية المتخصصة في مجال التقنية أن سعر هاتف أوبو فايند اكس5 حوالي 999 يورو، وللنسخة الأصغر بسعة 8/256 فالسعر حوالي 969 دولار، وننتظر تحديد موعد ظهوره في الأسواق العربية.