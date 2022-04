إطلاق تحديث eFootball 2022 v1.0.0 خطوات تثبيت eFootball 2022 v1.0.0

عمر شويل - جدة إطلاق تحديث eFootball 2022 v1.0.0 اللعبة المنتظرة منذ وقت طويل ما يقرب إلي خمسة شهور . تأتي efootball pes 2022 Konami تعليق عربي وفقاً للمعلومات المتداولة بمواقع عديدة وإضافة تلك الميزة في نسخة . إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة كما أن التصريح الذي أطلقته شركة . KONAMI علي موقع الشركة منذ يومين بأن لعبة بيس 2022 موبايل بأن الموعد الخاص بتثبيت وتحديث النسخة الأخيرة . من خلال المتاجر وموقع الشركة الرسمي يفصلنا عنه ساعات قليلة حيث أن إصدار eFootball 2022 v1.0.0 الجديد يطرح بشكل واجهة للعبة مختلف تماماً عما سبق كما بجانب أن .تحديث إي فوتبول بيس 2022 بتقنية عالية الجودة تجعل eFootball PES أكثر وضوحاً . من النسخ السابقة من إي فوتبول بيس ومن خلال مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنعرض التفاصيل الخاصة بالتحديث الأخير للعبة eFootball PES .

تحديث eFootball 2022 mobile الجديد وفيما يخص الموعد الخاص بإطلاقه علي موقع الشركة وكافة المتاجر . الرسمية فأن تصريح KONAMI منذ يومين بأن النسخة الجديدة ستكون متاحة يوم 14 . من شهر أبريل الجاري ويفصلنا عن ذلك الموعد ساعات قليلة معدودة كما أن إطلاق تحديث eFootball 2022 v1.0.0 . بعد أن تم تأجيله منذ شهر نوفمبر الماضي صرحت الشركة علي موقعها بأن ذلك التأخير سببه أنه كان هناك تحسينات عديدة تتم . علي نسخة eFootball 2022 v1.0.0 الجديدة كذلك بجانب أنه منذ أمس صرحت كونامي ببعض النصائح لحاملي هواتف أند رويد و أيفون . بأنه كان هناك العديد ممن يرغبون في تثبيت اللعبة علي هواتفهم أمس وكانت غير متاحة علي المتاجر . وقدمت الشركة اعتذار عن ذلك حيث اللعبة لن تكون متاحة ألا في موعدها . كما أنه من خلال السطور القادمة في مقال اليوم “بموقع ثقفني” . سنعرض كيفية الحصول علي تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الأخير .

لكي ما يتم الحصول علي نسخة efootball pes 2022 Konami تعليق عربي من المتاجر الرسمية . يمكنك ذلك عبر الخطوات التي سنعرضها كالآتي :-

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV

There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.

— eFootball (@play_eFootball)