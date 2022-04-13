أحدث لعبة فوتبول سترايك للاندرويد 2022 كيفية تنزيل Football Strike

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عمر شويل - جدة تحتوي لعبة فوتبول سترايك للاندرويد على عدد من الدلائل التي تجعلها متميزة عن باقي ألعاب كرة القدم، إذ تعمل هذه اللعبة في إدخالك لما يكون بها من مؤثرات محاكاة الواقع إلى حد كبير في داخل ملاعب عالمية لهذه الرياضة العالمية، والتي تتمتع بالمزيد من المعجبين لها من كافة دول العالم، حيث تمنحك اللعبة الوصول إلى لاعبي الفرق الانجليزية والفرنسية، والدخول في المسابقات والدوريات المختلفة من الدوري الانجليزي والأسباني وما إلى ذلك.
لعبة فوتبول سترايك للاندرويد
يمكنك من خلال لعبة فوتبول سترايك جعل لك اسما ما بين لاعبي كرة القدم العالميين، إذ تستطيع صنع أهداف ومواصلة اللعب في داخل الملاعب العالمية والدخول في أعماق اللعب مع مختلف الفرق الأجنبية والعربية وتكوين فريق لك يتمتع بالقدرة على اللعب والتصدي لتحديات الكرة، كما تعمل هذه اللعبة في إطار تمكينك من الحصول على ميداليات وجوائز وتحقيق أرقام قياسية في الركل والتهديف مع زملائك.
مميزات تنزيل Football Strike
من ألعاب كرة القدم المميزة لعبة أي فوتبول، التي يتم بسهولة تثبيت اللعبة من متجر جوجل بلاي، ووجدنا في تنزيل Football Strike العديد من المميزات التي منها:
- تمكنك اللعبة من ممارسة هوايتك المفضلة في التهديف والجري والقفز في الملعب بكل سهولة.
- كما يوجد باللعبة الكثير من المؤثرات السمعية والبصرية التي تساعدك على دخول فعلي في أي من ملاعب الفرق العالمية.
- يمكنك إن كنت من محبي حراسة المرمى الوقوف كحارس في الملعب والدخول في أعماق التصدي للكرة.
- من الألعاب السهلة في اللعب والتي تعمل على توفير منافسة غير محدودة مع الأصدقاء.
تثبيت Football Strike
يحتاج تثبيت لعبة فوتبول سترايك للاندرويد إلى عدد من الاحتياجات الهامة من الحجم ونظام التشغيل
- بالنسبة إلى حجم اللعبة فانه يتباين بحسب تباين حجم الجهاز المراد التثبيت عليه.
- تحتاج اللعبة إلى نظام تشغيل اندرويد يتباين بحسب الجهاز.
- الإصدار الحالي للعبة 1.35.1
- تم تثبيت اللعبة من اكثر من 1000.000.000
مميزات أضافية في لعبة فوتبول سترايك للاندرويد
هناك عدد من الامتيازات الإضافية التي تتمتع بها اللعبة والتي تتميز بالحداثة من إمكانك الدخول في كأس الأبطال كلاعب مستقل أو مع فريقك الذي تختاره انت وتعمل على تشكيله بما تستهوي من اللاعبين على مستوى العالم، فضلا على إمكانك الحصول على الجوائز العالمية والميداليات عن أداءك الجيد في اللعب.
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