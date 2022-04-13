نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت بيس موبايل 2022 في هذا الموعد الرسمي ومتطلبات تشغيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت بيس موبايل 2022 ، من أفضل ألعاب كرة القدم حول العالم إن لم تكن أفضلهم على الإطلاق. وهي إحدى إصدارات شركة كونامي الرائدة في برمجة الألعاب حول العالم ومقرها في دولة اليابان. وينتظر عشاق اللعبة ليس في الوطن العربي فقط بل في العالم اجمع. نزول إي فوتبول بيس 2022 موبايل. والتي سيتم تنزيلها بإسم EFOOTBALL 2022 مع إزالة الأسوم الحالي (بيس). واليوم ومن خلال الموقع المتخصص في عرض الأخبار السارة دائما (ثقفني). سوف نعرض لكم كيفية تحميل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد. كما سنعرض موعد نزول بيس 2022 موبايل ومتطلبات التشغيل الرسمية. وذلك من خلال الفقرات التالية.

تثبيت بيس موبايل 2022 للاندرويد

دائما كونامي تطرح نسخها كل عام على منصات أمنة وموثوقة وسيتم نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد على المتجر الرسمي لهواتف أندرويد جوجل بلاي. ويتم التنزيل من خلال الفقرات التالية.

موعد نزول بيس 2022 موبايل للاندرويد

تثبيت بيس موبايل 2022 سيكون متاحا في خلال الأيام القليلة القادمة. ومن خلال موقع ثقفني سوف نتوقع سويا بالصور موعد نزول بيس 2022 موبايل لجميع الأنظمة. حيث من المفترض أن يتم تنزيل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد. في أكتوبر الماضي ولكن كونامي قامت بتأجيل اللعبة نظرا للتطوير. وعرضت رسالة نصية على الموقع بأن اللعبة سوف يتم تنزيلها في الربيع الحالي. ومن خلال الدخول على الإصدار الحالي 2021. ثم الضغط على عربة التسوق من اللعبة والضغط على نقاط اللعبة ثم اللاعبين المتاحين وسوف نجد أن انتهاء صلاحية اللاعبين يوم 28 من أبريل الموافق يوم الخميس. وبذلك سيكون موعد نزول بيس 2022 موبايل يوم الثامن والعشرون من أبريل الحالي.

متطلبات تشغيل eFootball PES 2022 mobile للاندرويد

دائما ما تطرح كونامي نسخ سهلة التشغيل على متطلبات وشروط متوسطة حيث سيتم تشغيل إي فوتبول بيس 2022 موبايل على الإمكانيات الأتية.

4.5 جيجا بايت مساحة داخلية في الهاتف.

4 جيجا من رامات الجوال يجب أن تتوفر للتشغيل السلس.

كذلك يتم تشغيل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد . على معالج متوسط من سناب دراجون.

. على معالج متوسط من سناب دراجون. اندرويد 9 وما فوق.

والآن لقد تعرفنا سويا على تثبيت بيس 2022 موبايل. كما تعرفنا عن الموعد الرسمي لنزول لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.