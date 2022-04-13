نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Gta 5 لعبة الأكشن والمغامرات للهواتف الذكية والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة واحدة من أشهر ألعاب الأكشن والمغامرات والجريمة هي Gta 5. أصدرت الشركة المنتجة للعبة جاتا هذه النسخة من السلسلة عام 2013 وطورت منها في إصدارات لم تنتهي حتى الآن. يتميز هذا الجزء من ألعاب gta بقصة أكثر إثارة وتشويق مع إعدادات ومناظير لعب أكثر كما أن اللعبة تمتاز برسومات محسنة وأكثر انسيابية مع جرافيكس أفضل وإمكانيات أعلى وتعتبر اللعبة هي الأصدار الخامس من سلسة العاب جراند ثيفت أوتو الشهيرة والتي تدور أحداثها في ولاية سان أندراياس الأفتراضية والتي تم بنائها لتحاكي ولاية سان فرانسسكو الأمريكية. لنتعرف معاً على قصة وإمكانيات جراند ثفت أوتو 5 وأيضاً طريقة الحصول عليها.

عن لعبة Gta 5:

تدور أحداث اللعبة في مدينة سان أندرياس الأمريكية الخيالية الموجودة في جنوب ولاية كاليفورنيا كما تشمل خريطة اللعبة منطقة ريفية شاسعة بجانب مدينة لوس سانتوس المبنية على شاكلة مدينة لوس أنجلوس.

تتميز لعبة Gta 5 بأن اللعب يكون من خلال ثلاث شخصيات، ويدعون مايكل وفرانكلين وتريفور حيث يقوم اللاعب بالتبديل بين الافاتارات الثلاثة. يعمل اللاعب على تحقيق المهام الإجرامية باستخدام السيارات والمركبات المختلفة وعن طريق سرقة البنوك وما شابه من الجرائم لتكوين ثروة هائلة، ويمكن للشخصيات التجول في العالم المفتوح للعبة كيفما شاء.

يمكن الاستمتاع باللعبة في صورة لعبة فردية، ويمكن زيادة التشويق عن طريق اللعب الجماعي عبر الإنترنت. حيث يسمح نظام اللعبة والإعدادات لعدد 16 شخص باللعب مجتمعين.

تتميز هذه اللعبة أيضاً بإمكانية اللعب من منظور الشخص الأول أو منظور الشخص الثالث. فتوفر أجهزة بلاي ستيشن PS4 و Xbox one و أجهزة الكمبيوتر و مايكروسوفت ويندوز اللعب من خلال كلا المنظورين. أما جهاز بلاي ستشن PS3 وإكس بوكس 360 فتتيح اللعب من خلال منظور الشخص الثالث فقط.

هذه اللعبة من أهم ألعاب منصات الجيل السابع لألعاب الفيديو جيمز.

طريقة الحصول على لعبة جراند ثفت أوتو 5:

تختلف طريقة الحصول على اللعبة طبقاً لنوع الجهاز المستخدم في اللعب. مثلاً أجهزة البلاي ستيشن و أجهزة إكس بوكس والتي تحتاج إلى نسخة صلبة من اللعبة يمكن الحصول عليها عن طريق مواقع التسوق الإلكتروني مثل أمازون أو عن طريق متاجر الألعاب الإلكترونيه.

للحصول على اللعبة من أجل أجهزة الكمبيوتر و مايكروسوفت ويندوز، يمكنك تنزيل اللعبة بعد تسديد ثمنها من موقع Rockstar الرسمي.

وأخيراً، فإن الشركة مازالت قيد تطوير تطبيق الجوالات للمتاجر الإلكترونية، ومن المتوقع تواجد لعبة Gta 5 على متجر جوجل و متجر أبل العام المقبل. مع ذلك، يمكنك تنزيل اللعبة على الهاتف عن طريق البحث على المتصفح مع APK.

تسري الطريقة السابقة أيضاً مع الهواتف التي لا تدعم خدمات جوجل مثل هواوي و أونر.