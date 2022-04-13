أشار موقع WABetaInfo إلى أن تطبيق "واتس آب" سيوفر في المستقبل القريب ميزات قد تكون مهمة للكثير من المستخدمين.
وتبعا للموقع فإن خبراء التقنية لاحظوا في النسخة الاختبارية (22.8.0.73) المخصصة لأجهزة iOS ميزات جديدة ستزيد من قدرات الرسم وتحرير الصور في التطبيق مباشرة
ونوه الخبراء بأن مستخدمي "واتس آب" مع الميزات الجديدة ستتاح لهم إمكانيات أكبر للرسم والكتابة على لقطات الشاشة والملاحظات قبل إرسالها للآخرين، وستظهر لهم خيارات قلمين جديدين بسماكة خط مختلفة لهذا الغرض، كما ستتاح لهم إمكانية طمس مناطق معينة من الصور عبر أدوات جديدة التطبيق.
كما تشير المعلومات إلى أن واجهة استخدام محرر الصور في "واتس آب" سيتم تعديلها، وفي أسفل الواجهة ستظهر ثلاثة رموز للأقلام المخصصة للكتابة والرسم وبجانبها الأدوات الجديدة المخصصة لتمويه أجزاء الصور.
وكانت تسريبات قد أشارت في وقت سابق إلى أن المطورين في "واتس آب" يختبرون أيضا ميزات جديدة ستمكن المستخدمين من الرد على الرسائل عبر رسوم تعبيرية جديدة، كما يطورون ميزات تساعد المستخدم على إضافة تعديلات ورموز تعبيرية على الفيديوهات قبل إرسالها للآخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتس آب يحصل على ميزات انتظرها الكثيرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.