طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو Grand theft AUTO5 أحدث إصدار وطريقة اللعب بالخطوات

لعبة جراند ثيفت أوتو فايڤ واحدة من أكبر ألعاب القتال والحرب، يبحث عنها عدد كبير من لاعبيها، أو الأشخاص الذين يحبون هذا النوع من الألعاب القتالية، حيث يكون بها نوع من المغامرة والاستمتاع، لعبة جراند ثيفت وخصوصًا إصدار أوتو فايڤ تعد أصعب الألعاب في تحميلها، حيث يوجد بعض المواقع والصفحات تقوم بتنزيل لعبة غير الأصلية، ولكن لكي أحصل على اللعبة بإصدار كامل، وبطريقة مضمونة، يجب التأكد من طريقة التحميل، حيث أنه يوجد الكثير من المواقع المزيفة حتى تقوم بالنصب على الأشخاص في أموالهم، وكذلك المعلومات الشخصية الخاصة بهم، وهي مواقع احتيالية، كما يوجد بعض التطبيقات على متجر بلاي تكون بنفس اسم اللعبة ولكنها ليست كاملة، وكل الهدف من ذلك كسب الأموال من مرات التحميل، لذلك يجب عليك الحذر عند التحميل.

طريقة تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5

الكثير من الشباب، وعدد من الفتيات محبي المغامرة، يريدون تحميل ألعاب حرب، وقتال، والألعاب التي تحتوي على نوع من المغامرة، لعبة جراند ثيفت أوتو فايڤ واحدة من هذه الألعاب وتكون مفضلة لدى الكثير عن باقي الألعاب الأخرى، ويمكنك تحميل الإصدار الخامس من لعبة جراند ثيفت بالطريقة الرسمية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على متجر بلاي “جوجل بلاي”.

الضغط على مؤشر البحث وكتابة اسم اللعبة وهي جراند ثيفت أوتو فايڤ الأصلية.

سيظهر لك أكثر من خيار، قم باختيار اللعبة الأكبر في الحجم، والتي بها عدد تحميل كبيرة.

ابدأ بالتحميل، ولكن يرجى التأكد من اتصالك بالإنترنت.

بعد الانتهاء من التحميل، ثبت اللعبة، ثم قم بفتحها والتسجيل من خلال الحساب الرسمي الخاص بك على الفيس بوك.

طريقة لعب لعبة جراند ثيفت أوتو فايڤ

عند تحميل اللعبة وتسجيل الدخول عبر الفيس بوك، سوف تستمتع باللعب بها، ولكن أولا تأكد من أن اللعبة التي قمت بتحميلها هي الإصدار الجديد، والنسخة الكاملة منه، وتكون اللعبة عبارة عن فريق، يمكنك اللعب مع أشخاص لا تعرفهم، أو دعوة أصدقاء لك وتكوين فريق واللعب معهم، وتكون اللعبة عبارة عن عدة مغامرات، ومواجهات ستقابلك، ويبدأ القتال بين جميع اللاعبين وفي النهاية يتبقى لاعب واحد فقط وهو الفائز.