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عمر شويل - جدة حل مشكلة ملء مساحة الآيفون والحصول على مساحة تخزين icloud مجاناً بطريقة مضمونة، أسوأ ما قد تواجهه بعد اقتناء أحد هواتف الأيفون هو استقبال تنبيه يعلمك بأن الذاكرة ممتلئة، وسيكون عليك شراء مساحة تخزين آيكلاود لاستيعاب الملفات التي تريد تخزينها على الهاتف. ويرجع ذلك إلى أن شركة أبل قد قامت من البداية بتصميم الأيفون بطريقة تُلزمك بشراء مساحة Icloud؛ وذلك لكي تتمكن أنت من الاستفادة من الخدمة وتحقق شركة أبل الربح بهذه الكيفية، لذا نتناول اليوم طريقة تفادي هذه المشكلة وكيفية الحصول على مساحة تخزين icloud بشكل مجاني.

مساحة تخزين icloud مجاناً للآيفون

عندما تقوم بعمل حساب icloud أو حساب آبفون تمنحك شركة ابل مساحة آيكلاود 5 جيجا بايت فقط، وهذه المساحة غير كافية بكل تأكيد، حيث أنه فور تنزيل التطبيقات المعروفة مثل واتساب، انستغرام، فيسبوك وغيرها و يقوم الهاتف بالحصول على نسخة احتياطية بشكل تلقائي سوف تلاحظ نفاذ مساحة Icloud.

ولكي تتمكن من حل هذه المشكلة بشكل مجاني والحصول على مساحة icloud مجانا، كل ما عليك هو الدخول إلى إعدادات الهاتف ثم النقر على الحساب من بين الخيارات الظاهرة، بعدها قم باختيار icloud ونلاحظ انه مكتوب بأن المساحة 5 جيجا بايت فقط، قم بالضغط على الصور للتأكد من أن كافة الاعدادات الخاصة بها مغلقة، ثم يتم التوجه إلى التطبيقات وأي تطبيق يحتوي على مساحة كبيرة من البيانات عليك إلغاء تفعيله وتعطيل الحصول على نسخة احتياطية منه، وبالتالي لا يتم رفع صورك أو بياناتك في هذا التطبيق على icloud.

حل مشكلة امتلاء الذاكرة الآيفون

بهذه الطريقة سوف تتمكن من حل المشكلة ولكن في حالة تم سرقة هاتفك لا يمكنك استعادة تلك البيانات، إلا إذا قمت بالحصول على نسخة احتياطية بشكل يدوي عن طريق ال Itunes، كل ما عليك هو توصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر أو اللاب توب الخاص بك ثم يتم تنزيل تطبيق ITunes، فور تثبيته تظهر رسالة هل تريد الحصول على نسخة احتياطية؟، يتم النقر على نعم ثم نسخ احتياطي الآن والنقر على عدم التشفير، بهذه الكيفية تكون قد حصلت على نسخة احتياطية مجانية ويفضل أن تقوم بعمل تلك الخطوة كل أسبوع، وبذلك نكون قد تمكننا من الحصول على نسخة احتياطية للهاتف وحل مشكلة امتلاء مساحة تخزين icloud.