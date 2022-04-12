التحديث الجديد من لعبة اي فوتبول بيس 2022 للاندرويد وأهم المميزات في لعبة PES

خطوات تحديث لعبة إي فوتبول بيس 2022 لعبة eFootball، اقترب الإعلان الرسمي عن تحديث بيس 2022 والذي من المتوقع بحسب ما تم الإشارة اليه من الشركة المنتجة للعبة وهي شركة كونامي أن ينزل هذا التحديث الخرافي للعبة تحت اسم اي فوتبول فقط مع حذف البيس من اسم اللعبة، وتعمل كونامي في هذا الصدد على التحديث المستمر للعبة وأضافه العديد من المميزات في كل تحديث من اجل أثارة اللعب اكثر ووصول اللاعب الى قدر من الاستمتاع أثناء اللعب.

تحديث اي فوتبول بيس 2022

من اجل الاستفادة بما يكون من تحديث بيس 2022 فان على اللاعب بصورة مبدئية يقوم ببعض الخطوات وهي:

اولا يقوم بتثبيت الإصدار الحالي لهذه اللعبة على الهاتف المحمول.

وذلك من اجل إتاحة الفرصة للنزول التلقائي لهذا التحديث فور الإعلان الرسمي عنه.

والذي يعد في هذا الوقت في المراحل الأخيرة من إعداده ونزوله.

اذا أعلنت شركة كونامي في هذا الصدد ما تكون عليه من تجهيزات أخيرة تقوم بها الشركة في صدد الإعلان الرسمي عن التحديث الجديد للعبة.

خطوات تحديث بيس 2022

يترتب فتح التحديث الجديد للعبة بيس اي فوتبول معرفة عدد من متطلبات ومقتضيات اللعبة والتي تتمثل في الأتي:

اولا تتطلب اللعبة نظام اندرويد 7 أو اكثر.

تحتاج اللعبة أيضا الى ذاكرة وصول عشوائي التي تعرف باسم رام بحد إدني 2 جيجا بايت.

تعد هذه اللعبة من الألعاب المجانية وهو ما يميزها ويجعل لها إقبال مستمر ومتزايد.

موعد نزول التحديث الجديد لعبة اي فوتبول

تعمل كونامي على الإسراع في نزول التحديث الجديد للعبة eFootball والذي سوف يصاحبه عدد من المميزات وهي:

يتمتع التحديث بتصميم جديد لملعب كرة القدم يأخذ الطابع الثوري.

إنزال العديد من المؤثرات الصوتية من أصوات الجماهير واللاعبين بحيث تظهر اللعبة في صورة محاكاة للواقع.

العمل على تيسر الخطوات التي يقوم بها اللاعب من اجل تحريك اللاعبين بحيث يكون اكثر سهولة.

أيضا يتم التغيير من لوحة الملعب وزيادة ما يكون بها من الوان طبيعية.

خطوات فتح لعبة pes