نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احسن فريق في فيفا 2022 وماهي أفضل تشكيله لعشاق ألعاب الفيديو وكرة القدم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عشاق لعبة فيفا عن القائمة التي تخص احسن فريق في فيفا 2022، وذلك بعد إعلان الخبراء بأن التقييمات الخاصة بالفرق واللاعبين قد تغيرت بهذه اللعبة، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

احسن فريق في فيفا 2022

إليكم القائمة الخاصة بأحسن أقوى 5 فرق داخل لعبة فيفا 2022 بهذا الشكل الآتي ذكره:

باريس سان جيرمان

ما زال فريق باريس سان جيرمان في المركز الأول مثلما كان في موسم 21، فذلك يرجع إلى احتواء هذا الفريق على مجموعة من اللاعبين المميزين في كل الخطوط عدا خط الدفاع.

لكن وجدنا أن باريس سان جيرمان لديه 3 لاعبين ضمن أقوى 11 لاعب في فيفا 22، حيث يأتي ميسي في المركز الأولى بتقييم 93، ونيمار في المركز الرابع ومبامي في المركز الخامس بتقيي 91.

بينما وجدنا أن لديهم حارس لديه تقييم مرتفع باللعبة جعله ضمن أقوى 22 لاعب في اللعبة، وهو دوناروما بتقييم 89.

مان سيتي

يأتي مان سيتي في المركز الثاني، وهو يعتبر من أكثر الفرق استقرارًا في العالم، ولديه مدير فني على أعلى مستوى، وهو بيب جوارديلا، فهذا الفريق، وهو بطل أقوى دوريات العالم ووصيف دوري الأبطال.

بينما نجد أن لدى هذا الفريق لاعبين من ضمن أقوى 22 لاعب في فيفا 22، وهما دي بروين وايديرسون.

بايرن ميونخ

يأتي بايرن ميونخ في المركز الثالث، فهو من أكثر الأندية توازنًا في شتى المراكز، فلدى هذا الفريق 3 لاعبين ضمن أقوى 22 لاعب داخل اللعبة في موسم 22، وهم ليفاندوسكي الذي يحتل المركز الثاني بتقييم 92، ويأتي نوير بتقييم 90، وكيميتش بتقييم 89.

ليفربول

يأتي ليفربول في المركز الرابع من حيث أقوى الفرق داخل هذه اللعبة. وذلك يرجع إلى أن هذا الفريق لديه 4 لاعبين ضمن قائمة أفضل 22 لاعب. وهم محمد صلاح وفان دايك وساديو ماني وأليسون بيكر بتقييم 89.

مانشستر يونايتد

يأتي فريق مان يونايتد في المركز الخامس ضمن أقوى الفرق داخل هذه اللعبة، نظرًا لاحتواء هذا الفريق على لاعبين مميزين. لكن وجدنا أن كريستيانو رونالدو عندما أتى لهذا الفريق قام بتغيير قوته داخل هذه اللعبة. فكريستيانو يأتي في المركز الثالث ضمن أقوى اللاعبين داخل فيفا 22.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم بصورة مفصلة عن كافة التفاصيل الخاصة بقائمة احسن فريق في فيفا 2022. فتبقى رغبة اللاعب هي الأساس في اختيار أقوى الفريق بالنسبة له.