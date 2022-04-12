لعشاق المغامرة.. آخر أخبار ماين كرافت 2022 واخر تحديث وكيفية تنزيله على الهاتف

تعتبر لعبة ماين كرافت من أكثر ألعاب الجرافيك التركيبية شهرة في العالم، فهذه اللعبة يعشقها معظم الناس بمختلف الأعمار، فأعداد المشاركين بها يزداد في كل فترة، وبعد الإعلان عن التحديث الأخير، فوجدنا أن هناك تهافت واضح بالبحث عن آخر أخبار ماين كرافت 2022 من جانب محبي هذه اللعبة، وهذا ما سنقوم بعرضه داخل هذا المقال.

آخر أخبار ماين كرافت 2022

دائمًا ما يتم الإعلان عن تحديث لعبة ماين كرافت بعد كل فترة، وذلك بهدف تطوير الخصائص المتواجدة باللعبة، مع إزالة أي خطأ فني كان متواجدة باللعبة من قبل، وهذا ما سنقوم بعرضه بهذا الشكل الآتي:

في التحديث الأخير للعبة تم إضافة أكثر من خريطة مميزة للجبال، وذلك بالإضافة إلى تواجد أكثر من موقع جبلي منخفض باللعبة، ومن أشهر هذه المواقع، هي موطن الأزهار.

كما وجدنا أن المطورين لهذه اللعبة قد أضافوا منطقة جديدة في هذا الحديث تدعى Mountains grove، فهي عبارة عن مكان يوجد به أكثر من دب قطبي.

وعلى الجانب الآخر وجدنا أن من أهم مميزات ذلك التحديث. هي إضافة أكثر من مكان يشبه الكهوف على حقيقتها بصورة كبيرة.

كيفية تشغيل ماين كرافت 2022 آخر اصدار

إليكم الطريقة الصحيحة لتشغيل ماين كرافت 2022 بهذا الشكل الآتي:

في البداية نقوم بالانتقال إلى متجر الألعاب بالأندرويد جوجل بلاى.

بينما في حال إن كان نوع الهاتف أيفون، فيجب أن ننتقل إلى آب ستور.

بعد ذلك نقوم بعد ذلك بالبحث عن اسم اللعبة داخل الحقل المخصص للبحث.

ومن بعدها ستظهر الأيقونة الخاصة بماين كرافت، فيجب أن نقوم بالدخول عليها.

بعد ذلك سيتم دفع بعض الرسوم والتي تصل إلى 200 جنيه مصري. وبذلك تتم عملية التشغيل بالصورة الصحيحة.

وبالتالي نكون قد أوضحنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول آخر أخبار ماين كرافت 2022. حيث لاحظنا بأن الإصدار الأخير لهذه اللعبة. لديه الكثير من المميزات التي جاءت ملبية لاحتياجات اللاعبين. ومن المنتظر أن يلقى هذا التحديث ترحيبًا كبيرًا من جانب عشاق هذه اللعبة. كما عرضنا أيضًا الطريقة الصحيحة لتشغيل هذه اللعبة على حسب الإصدار الأخير لها.