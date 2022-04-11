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عمر شويل - جدة قد تتسبب خلال الفترة القادمة الموجة الحارة في ارتفاع درجة حرارة الجوال، يعتبرها الكثيرون من المشاكل القوية التي تواجههم أثناء فصل الصيف، حيث يوجد العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف، ويجب على مالكي الأجهزة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من أجل تجنب ارتفاع حرارة الهاتف خلال الفترة القادمة من أجل تفادي تعطله أو انفجاره بشكل مفاجئ للمستخدمين.

نصائح رائعة لتجنب ارتفاع درجة حرارة الجوال

ارتفاع درجة حرارة الهاتف قد يعرض الجهاز إلى نتائج وخيمة قد تؤثر على عمره الافتراضي، ومن المشاكل التي قد يُسفر عنها سخونة الجهاز ضعف أداء الجهاز، وهنا سوف نقدم لحضراتكن بعض النصائح الرائعة التي تحمي الهاتف من ارتفاع درجة الحرارة، واعلم دائماً أن الوقاية خير من العلاج، لذا ننصح الجميع بضرورة اتباع النصائح التالية

يجب على جميع المستخدمين تحديث نظام تشغيل الهاتف والتطبيقات بشكل مستمر، حيث يحرص المطورون على حل العديد من المشكلات التي تواجه تلك الهواتف والتي منهل سخونة الجهاز من خلال التحديثات الجديدة التي تُصدرها بشكل مستمر، لذا ننصح الجميع بضرورة الموافقة على التحديثات أول بأول من أجل التخلص من تلك المشكلة وعمل العديد من الإصلاحات في الهاتف.

ضرورة عدم ترك الهاتف في بيئة ذات درجة حرارة مرتفعة، والتي قد تؤثر سلباً على أداء الهاتف، ولاسيما أن أغلب الهواتف تم تصنيعها من مواد بلاستيكية، وأن فكرة وجود الهاتف في حرارة مرتفعة قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهاتف، وهنا ننصح بعدم ترك الهاتف و تعرضه لأشعة الشمس المباشرة خلال الفترة القادمة.

يجب على جميع مستخدمي الهواتف غلق التطبيقات الغير مستعملة أو حذفها من الجهاز، حيث أنها تعمل بشكل مستمر مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية مما يُسفر على سخونة الهاتف، كما ننصح بعدم وضع الهاتف في جيب السروال، حيث ترتفع درجة حرارة الجسم في بعض الأوقات مما يجعل الجهاز اكثر سخونة بسبب غلق فتحات التهوية عند وضعه في جيب السروال.

ننصح المستخدمين بضرورة تجنب رفع سطوع الشاشة من أجل تجنب ارتفاع درجة حرارة الجوال، حيث أنها تستنزف قدر كبير من طاقة البطارية، مما يجعل الهاتف أكثر سخونة، وهنا ننصح بضرورة جعل نسبة سطوع الساسة متوسط لأن رفع السطوع يجعل البطارية تعمل بأقصى طاقاتها مع توليد المزيد من الحرارة، كما يجب نزع غطاء الهاتف أو الكافر لأنه مصنوع من البلاستيك مما يجعله يحتفظ بحرارة الهاتف ويعيق عملية التبريد.