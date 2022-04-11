لعبة Grand Theft Auto V للأندرويد 2022 متطلبات تشغيل جراند ثفت أوتو The Manual

تمثل لعبة Grand Theft Auto V الدليل لعبة متكاملة من الألعاب التي قامت بوضعها والإعلان عنها سلسة المبدعين روك الشمالية، وتقوم هذه اللعبة GTA v على عدد من المميزات التي تجعلها الأكثر إثارة وتشوق، حيث يمكن للاعب في هذه اللعبة السرقة والاحتيال من أجل أخذ السيارات الحديثة والقديمة بعنوة من خلال تطبيق يدوي شامل لسرقة السيارات المختلفة يحتوي على 100 واكثر من الصفحات المتتالية.

لعبة Grand Theft Auto V

تعمل لعبة جراند ثفت أوتو على خضوع اللاعب لسلسة من مخاطرات ألعاب جاتا والتعرض لكميات من المصاعب الكبرى التي تزيد من جمال اللعبة وما بها من مغامرات، إذ يستطيع اللاعب في هذه اللعبة التجول في داخل أحياء لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على ما يكون بها من مخاطر بصورة محاكاة للواقع الذي يميز هذه المدينة وما بها من تحديات العصابات المنظمة واللصوص.

مميزات لعبة Gta v

تحتوى لعبة جاتا ثفت أوتو 5 على عدد من الامتيازات الهامة والتي يكون منها

تقع اللعبة في عالم مفتوح بدون قيود يجعل اللاعب في حالة من التجول السهل وسط المدن والأحياء.

تكما عتبر من تطويرات لعبة سرقة السيارات الكبرى V وما فيها من تحديات.

تعمل اللعبة على تمكين اللاعب من الاشتراك مع الأصدقاء من اجل السرقة والهروب من المطاردات.

تجعل اللعبة اللاعب في مازق دائم يجعله في مغامرة كاملة محاطة بكافة المؤثرات التي تدخله في عالم الجريمة والمغامرة.

تثبيت اللعبة

يحتاج تثبيت لعبة Grant Theft Auto V إلى عدد من الأمور التالية

تحتاج اللعبة إلى هاتف يعمل بنظام اندرويد 4.4 والأحدث.

وحجم اللعبة يتمثل في 204m,

بينما الإصدار الحالي للعبة 5.0.21,

كما صلت عمليات التثبيت للعبة إلى اكثر من 10.000.000

بصمات كلاسيكية

تحتوي لعبة Grant Theft Auto V على عدد من البصمات الكلاسيكية التي تجعلها تتمتع بالمزج بين التطور والقديم في آن واحد، وتعتبر من سلسلة الأعمال الإجرامية التي تمنح اللاعب الكثير من عناصر المخاطرة والدخول في المغامرة بشكل طبيعي ويشبه الواقع إلى حد كبير من خلال تحديات المواجهة الفعلية مع عالم الإجرام وشخصيات تعمل على النهب والسرقة بمختلف أنواعها وسرقة السيارات على وجه الخصوص، مع التعرض إلى شخصيات مختله عقلية وشخصيات أخري إجرامية.