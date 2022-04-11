نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر WhatsApp يطلق ميزة جديدة وما هي ميزة وأتساب الجديدة للملفات الكبيرة الحجم في المقال التالي
عمر شويل - جدة WhatsApp يطلق ميزة جديدة لتوفير الوقت لإرسال الملفات الكبيرة الحجم والتي كانت في السابق يعاني منها . مستخدمي WhatsApp سواء العادي أو وأتساب الذهبي . كما أن ميزة مشاركة الملفات الكبيرة في وأتساب التي كانت لم يتم إرسالها في السابق تأتي اليوم لكي . ما تزيل عناء مستخدمي وأتساب كذلك كان التساؤل عن ما فائدة استخدام ميزة وأتساب الجديدة . علي مواقع البحث المختلفة وما ستضيفه تلك الميزة في وأتساب والتي سنتعرف عليها في مقال اليوم “بموقع ثقفني” بجانب . تفاصيل ما هي ميزة وأتساب الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً فتابعونا عبر سطور مقال اليوم .
WhatsApp يطلق ميزة جديدة لكافة مستخدمي التطبيق
من المعروف أن تطبيق WhatsApp يعتبر من أفضل التطبيقات التي يتم عبره المراسلات الفورية كما أن . مؤشرات استخدام WhatsApp وصل إلي عدد 2 مليار مستخدم علي مستوي العالم . كذلك بجانب أن التطبيق منذ أن تم إطلاقه وتسعى الشركة المنتجة إلي إضافة مميزات . بشكل دوري علي تطبيق WhatsApp مما جعله يتفوق علي العديد من التطبيقات الأخري . كما تأتي ميزة مشاركة الملفات الكبيرة في وأتساب التي تصل حجمها إلي 2GB . ليتمكن كافة مستخدمي ميزة جديدة في وأتساب من إرسال كافة الملفات التي يصل حجمها لذلك الحجم دون عناء . كما أشارت شركة WhatsApp بأن يتم الآن تجربة ميزة مشاركة الملفات الكبيرة في وأتساب بشكل تجريبي علي . أن تصبح في وقت قريب جداً متاحة لكافة المستخدمين . وعبر سطور مقال اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي العديد من تفاصيل الميزة الجديدة في WhatsApp .
WhatsApp يطلق ميزة جديدة وتصريحات بشأنها
ميزة مشاركة الملفات الكبيرة في وأتساب جاء الحديث عنها عبر موقع WABetalnfo بأن ميزة وأتساب الجديدة . سيتم عبرها إرسال الملفات بالحجم المشار له سابقاً بشكل كامل كما سيتم عرض الوقت . الخاص بإرسال الملفات الكبيرة ونقلها للجهة المحددة سواء كانت أشخاص . أو غير ذلك كذلك بجانب أنه تم عرض المعلومات الخاصة بكيفية استخدام ميزة جديدة في وأتساب . والتي سنتعرف عليها عبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
كيفية استخدام ميزة مشاركة الملفات الكبيرة في وأتساب
WhatsApp يطلق ميزة جديدة التي عرضنا تفاصيلها في السطور السابقة ولكي ما يتمكن المستخدمين باستخدام . النسخة التجريبية من WhatsApp و مشاركة الملفات الكبيرة في وأتساب يجب اتباع الخطوات التالية :-
- يجب عليك تسجيل الدخول لمتجر جوجل بلاي والبحث عن Whatsapp Messenger Beta بمربع البحث .
- كما من الضروري لكي ما تحصل علي النسخة التجريبية من وأتساب يجب أن تمرر المؤشر لأسفل الصفحة داخل المتجر .
- كذلك بعد الخطوة السابقة ستظهر لك الشاشة الترحيبية بعد أن يتم تشغيل النسخة التجريبية .
- بعد الخطوات السابقة يجب عليك الضغط علي Become A tester .
- تلك هي الخطوات الخاصة بالحصول علي ميزة جديدة في وأتساب بنسخة الإصدار التجريبي .
WhatsApp يطلق ميزة جديدة وهي الخاصة بنقل ومشاركة كافة الملفات ذات الحجم الكبير والتي يصل حجمها إلي . 2GB بوقت سريع جداً بين كافة مستخدمي وأتساب وذلك ما تم عرضه داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
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