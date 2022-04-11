نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنزيل minecraft dungeons نسخة 2022 للاندرويد والايفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة minecraft dungeons هي النسخة الأحدث من لعبة الفيديو الأشهر ماين كرافت والتي صدرت عام 2020. يتميز هذا الإصدار بمزيد من المغامرات في عالم جديد على لاعبي ماين كرافت. يوجد عالم لعبة ماين كرافت الأصلية فوق الأرض ما بين الغابات والأدغال والكهوف والسهول وغيرها من تلك الأماكن، أما عالم ماين كرافت دنجنز فيوجد تحت الأرض في سجن متعدد الزنزانات. في السطور القادمة نستعرض أهم مميزات هذا العالم الجديد من لعبة ماين كرافت دنجنز وكل المغامرات المتاحة لهذا الإصدار من اللعبة مع أسعارها.

عن عالم minecraft dungeons:

على الرغم من الاختلاف الكلي لعالم لعبة minecraft dungeons إلا أنه احتفظ بالثيم المميز للعبة وهو العالم المضلع ثلاثي الأبعاد المكون من الرمل. ومع ذلك، تتميز اللعبة الجديدة بالآتي:

العديد من التعويذات السحرية و أساليب الهروب التكتيكية والخطط التي تساعد اللاعب على التحرك بسلاسة وتحقيق المهمات

عالم لا نهائي من الزنزانات و الكهوف المخفية تحت الأرض في صورة شبكة متصلة

وجود أبعاد يمكن الدخول منها والخروج في أماكن مختلفة مثل كواكب أخرى أو أزمنة مختلفة أو أطراف الأرض

عدد كبير من العقبات والوحوش والأخطار التي تحاول عرقلة اللاعب لمزيد من الإثارة والتشويق

أطلال وعرة وهياكل محطمة تزيد من مستوى صعوبة اللعب

وجود أبراج محصنة تتحدى اللاعب لاختراقها والوصول لأسرارها

عالم من زنزانات الروج المنافسة لمحترفي ألعاب الفيديو

إمكانية اللعب منفرداً أو اللعب الجماعي عن طريق شبكة الانترنت حتى 4 لاعبين

جميع النسخ والمغامرات الخاصة بلعبة ماين minecraft dungeons مع أسعارها:

توجد اللعبة في صورة أقراص صلبة من أجل أجهزة ألعاب الفيديو مثل البلاي ستيشن والتي يمكن شراؤها من متاجر الألعاب أو عن طريق مواقع التسوق الإلكتروني ويبلغ سعر القرص تقريباً 110 ريال سعودي.

صدر من لعبة ماين كرافت دنجنز الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والويندوز نسختين وهما:

النسخة الأصلية ويبلغ سعرها 60 ريال سعودي تقريباً أو 16 دولار

النسخة الإصدار النهائي Ultimate edition وهي أغلى قليلاً؛ فيبلغ سعرها 132 ريال أي ما يقارب من 35 دولار.

يمكنك أيضاً شراء المزيد من المغامرات الإضافية وإدخالها على اللعب في صورة امتداد extension لمزيد من المهام والمغامرة. يبلغ عدد المغامرات الإضافية المتاحة للعبة ماين كرافت دنجنز 6 وتبدأ أسعارها من 13 ريال فقط وهي:

مغامرة cloudy climb بسعر 13 ريال سعودي

مغامرة echoing void بسعر 19 ريال سعودي

كذلك مغامرة flamed of nether بسعر 19 ريال سعودي

مغامرة creeping winter بسعر 19 ريال سعودي

كذلك مغامرة howling peaks بسعر 19 ريال سعودي

مغامرة hidden depths بسعر 19 ريال سعودي

طريقة تحميل ماين كرافت دينجز للأندرويد والايفون