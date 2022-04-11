طريقة تحميل دريم ليج سوكر DLS 2022 بالتعليق العربي نسخة 2022

تعد لعبة دريم ليج سوكر DLS 2022 واحدة من أشهر ألعاب كرة القدم. تشبه اللعبة إلى حد كبير ألعاب الفيفا و إي فوتبول. لكن في هذه اللعبة يمكنك التحكم في عالم اللعب بكل تفاصيله. إن لعبة دريم ليج هي لعبة الأحلام من ألعاب الفيديو الخاصة بكرة القدم، حيث يمكن للاعب التحكم في كل تفاصيل اللعبة بداية من اسم الفريق وشعاره مروراً بالتشكيل و المدرب والمدير الفني والإداري وصولاً للملعب وفندق إقامة اللاعبين وأكثر من ذلك. وخلال هذه الرحلة يقوم اللاعب مع فريقه بالمرور خلال 6 مستويات. في هذا المقال سنتعرف على أهم مراحل اللعبة وطرق تحميل دريم ليج سوكر علي الجوالات والكمبيوتر بطريقة بسيطة وسهلة.

مراحل لعبة دريم ليج سوكر:

يمكن الاستمتاع بهذه اللعبة كلعبة فردية وهنا لا تحتاج الاتصال بالانترنت أثناء اللعب، ويمكنك أيضاً الاستمتاع بمزيد من الإثارة والتشويق عند لعبها كلعبة جماعية عن طريق الاتصال بالانترنت. يمكن للاعب أيضاً اللعب والشراء والبيع دولياً من خلال Dream League Live وهنا تبدأ مراحل اللعب والتي ترتفع مع ارتقاء مستوى اللاعبين والفريق وهذه الأقسام وهي:

القسم الأكاديمي أو Academy division وتعد هذه المرحلة هي مرحلة البداية أو مرحلة الهواة. القسم الثالث. كذلك القسم الثاني. القسم الأول . قسم الشباب. ثم قسم النخبة وهو القسم الأعلى في المستوى والذي يطمع اللاعبين للوصول إليه مع فرقهم.

بعد الوصول إلى قسم النخبة، يمكن للاعب استكمال الارتقاء في اللعب عن طريق اللعب الجماعي الشبكي والتنافس الدولي، فيمر اللاعب مع فريقه بما يلي:

يصبح النجم رقم 14.

يشارك في كأس العالم.

إذا فاز بهذه المرحلة يصبح نجم العالم.

وأخيراً يلعب فيرست تاتش يونايتد.

طريقة تنزيل DLS 2022 على الكمبيوتر:

قم بتنزيل بلوستاكس. قم بالدخول إلى حساب جوجل الخاص بك. ابحث عن Dream League Soccer 2022 في خانة البحث أعلى يمين الشاشة. انقر تنزيل أو Download. ستجد أيقونة اللعبة على جهازك فور اكتمال التنزيل .

طريقة تنزيل دريم ليج سوكر على الجوال: