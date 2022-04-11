تسريبات يوم الخميس بيس 2021 موبايل 14 أبريل ايكون مومنت بيس 2021 أسطوري

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عمر شويل - جدة تسريبات يوم الخميس بيس 2021 موبايل ، متواصلين معكم من خلال منصتكم الأمنة (ثقفني). من تسريبات بيس 2021 موبايل حيث لدينا تسريبات أحداث هذا اليوم المنتظر. 14 من أبريل 2021 المقبل كما سيكون تحديثا أسطوريا وسيكون هناك ايكون مومنت بيس 2021 أسطوري وخرافي وقوي جدا. ومثلما توقعنا الأسابيع السابقة عن الأحداث التي ستحدث في التحديث الأسبوعي. وبالفعل يكون توقعنا وتسريباتنا تكون صحيحة بنسبة كبيرة. حيث توقعنا أن أحداث الأسبوع الماضي سيكون من بكج ايكون مومنت بيس 2021 بايرن ميونخ. والذي تضمن حتى الآن الحارس الأسطوري للمنتخب الألماني وبايرن ميونخ أوليفر كان. والمدافع بيكنباور والمهاجم إلبير. واليوم سوف نستعرض لكم تسريبات بكجات يوم الخميس بيس 2021 بنسبة كبيرة ومؤكدة. فتابعوا معي التالي.

تسريبات يوم الخميس بيس 2021 موبايل

هدايا بيس 2021 موبايل بعد فتح التحديث مباشرة ستكون فتحة مجانية من نجوم العالم البكج الي تم نزوله التحديث قبل السابق. حيث يتضمن اللاعب الأسطوري كريستيانو رونالدو بقوة 97 ويصل قوته 100. كذلك لا يتضمن هذا التحديث ايكون مومنت بيس 2021 مجانا مثل الأسابيع السابقة. كما أن هناك تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2021. سيكون معنا بنسبة كبيرة ومؤكدة بكج ايكون مومنت بيس 2021 برشلونة. والذي سيتضمن هذا البكج لاعبين أساطير منهم نسخة نيمار برشلونة الخرافي. وخط الوسط الهجومي ريفالدو. والمهاجم الهولندي كوليفرت.

كذلك من ضمن تسريبات يوم الخميس بيس 2021 موبايل بكج أسطوري من بكج ايكونيك مومنت بيس 2021 من أساطير الميلان الإيطالي. والذي سيتضمن ريكاردو كاكا. والمدافع الأسطوري باولو مالديني والمهاجم فيلبو إنزاجي. كما متوقع أيضا من تسريبات بكجات ايكون مومنت بيس 2021 بكج ايكون مومنت بيس 2021 من روما الإيطالي ولكن بنسبة ضئيلة سيتواجد هذا البكج. وسوف يتضمن المهاجم الأسطوري ذات التسديدات الصاروخية باتيستوتا. والباك الأيمن كافو. والمدافع aldiar.

تسريبات هدايا بيس 2021 موبايل الخميس 14 أبريل

من ضمن تسريبات يوم الخميس بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع هي هدايا بيس 2021 موبايل. وهي مباريات الأون لاين والتي ستضمن 2 من لاعبين ذات الكرة الفضية ولاعبان ذات الكرة الذهبية. وكذلك سيتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا من خلال مباريات MATCH DAY. وذلك بالدخول على لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل والنقر على MATCH ثم النقر على ماتش داي. ويمكن الفوز بعدد من الكوينزات عن طريق لعب مباريات عديدة من الماتش داي.

ويتم الحصول على أعداد هائلة من الكوينز حتى 800 كوينز مجاني من خلال فقط الماتش داي. كما يمكن أن يتم شراء ايكون مومنت بيس 2021 بهذه الأعداد من الكوينز. وينصح بلعب مباريات ماتش داي بفريق يكون به عدد كبير من لعبيه في ذلك الفريق لتسريع عملية تحقيق الكوينز المطلوب. وهناك أيضا فتحة مجانية لبكج نجوم العالم والذي تم نزوله في فترة التوقف الدولي. من أسبوعين تقريبا ويتضمن لاعبين أسطورين مثل كيليان إمبابي. وليونيل ميسي والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوسكي.

والآن لقد وصلنا سويا لنهاية تسريبات يوم الخميس بيس 2021 موبايل هذا الأسبوع 14 أبريل 2021 من بكجات ايكون مومنت وهدايا بيس 2021 موبايل. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.