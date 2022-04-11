نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 ميزات سرية في تطبيق واتساب التي لا يعرفها الكثيرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتوي تطبيق واتساب على العديد من الميزات الرائعة والحيل السرية التي لا يعرفها الكثيرون، وذلك على الرغم من ارتفاع أعداد مستخدمي تطبيق الدردشة في العالم والذي يفوق ملياري مستخدم نشط خلال هذه المرحلة، حيث يحرص التطبيق دائماً على تقديم العديد من المميزات الجديدة التي تُسعد جميع مستخدمي التطبيق.

ميزات تطبيق واتساب السرية

أشار موقع ” Pocket-lint ” انه يوجد العديد من ميزات تطبيق الدردشة الفوري الأشهر والتي قد لا يستخدمها الكثيرون

إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور في معرض الصور بهاتفك.

يمكن إيقاف تشغيل مقاطع الفيديو في التطبيق من خلال الدخول على الإعدادات، ثم الدخول إلى Media Auto-Download، وسوف تجد ثلاث خيارات وهى:

عند استخدام البيانات الخلوية.

عند التجوال.

عند الاتصال على شبكة Wi-Fi.

وهنا يجب على المستخدم تعطيل التنويلات التلقائية، وذلك من خلال إلغاء تحديد جميع الخيارات الثلاثة “الفيديو والصور والصوت”، مما يتيح لك مساحة كبيرة فارغة على الهاتف، حيث أن التنزيل التلقائي للصور والفيديوهات يؤثر كثيراً على المساحة.

ميزة الرسائل المؤقتة أو رسائل التدمير الذاتي

يمتلك تطبيق واتس آب ميزة رسائل التدمير الذاتي، وهى من الميزات الرائعة التي تحمي المعلومات الحساسة التي قد يرسلها المستخدمين، حيث تقوم بحذف نفسها بشكل تلقائي بعد مرور بعض الوقت الذي يحدده المستخدم، ويمكنك تفعيل تلك الميزة من خلال لمس جهة الاتصال في الدردشة، ثم تحديد خيار الرسائل، ثم تشغيل مفتاح الرسائل المؤقتة.

ميزة تثبيت المحادثات المهمة لتظهر أولًا

من الأشياء الصعبة سابقاً على تطبيق واتساب التمرير لوقت طويل من أجل العثور على محادثة بعينها، حيث أصبح الأمر مزعجاً للكثير من المستخدمين، والآن يمكنك تثبيت محادثات معينة بحيث تظهر دائماً على رأس قائمة المحادثات فور فتح الرسائل الواردة، ويمكنك تفعيل تلك الميزة على هواتف أندرويد من خلال الضغط لفترة صغيرة على محادثة معينة والتي ترغب فيها، ثم الضغط على أيقونة الدبوس الموجودة في أعلى شاشة التطبيق، أما بالنسبة لهواتف أيفون فيمكن الضغط على محادثة معينة وسحبها لجهة اليمين، ثم الضغط بدها على خيار التثبيت Pin.