نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة GTA Vice City على هواتف الاندرويد 2022 وقوانين هامة للعبة جاتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة GTA Vice City على هواتف الاندرويد ، لعبتنا التي نتحدث عنها اليوم من سلسلة جراند ثفت أوتو هو إصدار فايس سيتي الذي أخذ معظم إلهامه من الثقافة الأمريكية في الثمانينيات من القرن الماضي. . لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي أخذت العديد من الجوائز كما أنها ظهرت في مجلة “فاميتسو” اليابانية وذلك ضمن قائمة 100 لعبة مفضلة حيث أن اللعبة كانت من أول عشرة ألعاب في المجلة عام 2006 كما أنها كانت اللعبة الغربية الوحيدة المتواجدة على القائمة. وللمزيد من المعلومات حول اللعبة وكيفية لعبها وخفاياها وأسرارها تابعونا

GTA Vice City على هواتف الاندرويد

تقع أحداث لعبة Grand Theft Auto: Vice city في مدينة فايس سيتي الخيالية. كذلك تلك المدينة مبنية على مدينة ميامي في فلوريدا. منظر اللعبة يعكس فترة الثمانينات وخاصةً في الملابس والسيارات وطابعها الساخر. كذلك ظهر هذا الانعكاس في استعارة اللعبة أساليب مشهورة للثمانينات. إضافة إلى مسلسل الثمانينات الأشهر “ميامي فايس”.

وعن تحميل لعبة GTA Vice City على هواتف الاندرويد فيتطلب ذلك أيضاً معرفة قصة اللعبة. حيث أنها عبارة عن انك تتصرف وتتجول كمجرم في المدينة. وبالتالي تقوم بكل أنواع المهام الإجرامية.كما أن اللعبة لديها نوعين من البوارج. ركوب السيارات وقتال الأسلحة. تم تصميم لعبة جراند ثفت أوتو لتصفح العالم الافتراضي للعبة. بالإضافة إلى المشي في شوارع المدينة وسرقة السيارات.

لعبة جاتا فايس سيتي وشروطها

ولكي لا نطيل عليكم فهناك متطلبات لتنزيل لعبة جراند ثفت أوتو فايس سيتي لابد وجودها بالهاتف وهي :

الذاكرة الداخلية للجوال يجب أن تبدأ من 3 جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية للجوال يجب أن تبدأ من 4 جيجا بايت.

كما أن تحميل لعبة GTA Vice City على هواتف الاندرويد تستلزم معالج أداء متوسط.

تستلزم معالج أداء متوسط. وكذلك نظام أندرويد لا يقل عن 9.0.1.

كذلك معالج رسومي متوسط لتنزيل لعبة Grand Theft Auto: Vice city.

طريقة تثبيت جراند ثفت أوتو 5

لتثبيت الإصدار الرسمي من جاتا: فايس سيتي يجب عليك اتباع الخطوات التالية :