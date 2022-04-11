لعشاق المغامرة.. آخر أخبار ببجي 2022 ومجموعة رائعة من القدرات الجديدة التي تزيد من فرص الفوز

تكاد تكون لعبة ببجي أشهر وأنجح ألعاب الحرب في العالم، حيث وجدنا أن عدد المشاركين بهذه اللعبة قد وصل إلى حوالي 400 مليون لاعبًا، وذلك على حسب آخر تقرير صادر على عدد المشاركين وذلك كان في السنة الماضية، ففي سنة 2022 تم الإعلان عن تطورات جديدة باللعبة، لذلك وجدنا أن هناك بحث دائم عن آخر أخبار ببجي 2022 من جانب عشاق هذه اللعبة، وهذا ما سنقوم بتسليط الضوء عليه داخل هذا المقال.

آخر أخبار ببجي 2022

إليكم آخر التطورات الجديدة عن لعبة ببجي خلال عام 2022، وهذا ما سيتم عرضه بهذا الشكل الآتي:

تم الكشف عن خاصية جديدة باللعبة ببجي ستوفر على اللاعبين إمكانية تغيير الملابس، وذلك من خلال واجهة استخدام اللعبة.

وهناك خاصية جديدة توفر تغيير مكان الجزيرة، وذلك بعد التعرض إلى انصهار جليد أو بركان.

وتم تطوير شكل الخريطة داخل اللعبة بشكل يتيح للاعب بأن يقوم بقتال المنافسين بصورة أفضل.

كما وجدنا أن اللاعب سيكون لديه قدرة على السباحة والقفز وتغيير أي عملة معدنية.

معدات ببجي 2022

تم تطوير أنواع المعدات داخل لعبة ببجي في هذا الموسم، وإليكم أهم هذه الأسلحة بهذا الشكل الآتي ذكره:

تم إضافة معدة P90 SMG، وذلك بالإضافة إلى ملحقات 5.7 ملليمتر.

كما وجدنا أن هناك إمكانية للاعب استعمال معدات الدخان، وذلك بالإضافة إلى استعمال رشاش P90 SMG.

وعلى الجانب الآخر وجدنا أن عدد المشاركين في المباراة الواحدة قد ازداد بصورة كبيرة، فهذا الأمر يضيف للعبة حماسة وتنافسية أكبر، فالحد الأقصى لعدد المشاركين وصل إلى حوالي 64 لاعبًا.

كما وجدنا أن هناك خاصية جديدة تمكن اللاعب من استعمال المظلات عند الهبوط من الطيارة، وذلك مع تحديد موعد الهبوط على الخريطة.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم آخر أخبار ببجي 2022، فمن المنتظر أن يزداد عدد المشاركين أكثر خلال هذا الموسم، وذلك بسبب التطورات الجديدة التي سيتم استخدامها داخل اللعبة، فاللعبة ببجي دائمًا ما تقوم بمواكبة التطور الحادث بالعالم، وذلك بالإضافة إلى تلبيتها لكافة متطلبات لاعبيها، وذلك الأمر يزيد من نسبة نجاحها وشهرتها بصورة كبيرة.