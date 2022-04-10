نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات لعب ماين كرافت Minecraft على Android و iPhone والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعرف لعبة ماين كرافت Minecraft واحدة من أكثر الألعاب شعبية لفترة طويلة، ويرغب العديد من الشباب والشابات من جميع أنحاء العالم العربي في التعرف على اللعبة وتشغيلها، سواء على أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة وفي فترة زمنية حطمت الرقم القياسي بنى قاعدة جماهيرية كبيرة.Minecraft هي لعبة مستقلة تم تطويرها بعد JC في عام 2009، ولكن في عام 2014 أصبحت شركة تابعة لشركة معروفة Micro Soft، ومن السهل تمييز خطوات لعب Minecraft على Android و iPhone والكمبيوتر

وتم إصدار Minecraft لأول مرة كلعبة كمبيوتر ولكن بعد اعتمادها على نطاق واسع، وقام المطور بتضمين دعم خاص للعبة لتشمل جميع الأجهزة الذكية بما في ذلك هواتف Android و iPhone.يحصل لاعبو Minecraft على الإمدادات الخاصة بهم ومواد البناء والطعام أثناء مرورهم عبر العديد من المستويات من أجل البقاء على قيد الحياة وصد أسراب من الكتل أو المخلوقات التي تشبه الزومبي، ويمكنهم بناء الموارد والتعدين عليها واستغلالها وكذلك محاربة حشود الأعداء وإنشاء كتل وأدوات جديدة في اللعبة Minecraft مع مجموعة من الموارد المختلفة الموجودة في اللعبة.

تشغيل ماين كرافت على الأجهزة المختلفة

لتشغيل Minecraft على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى موقع الويب وابحث عن روابط مباشرة للعبة ثم اكتب اسم اللعبة في محرك بحث minecraft بعد تشغيل اللعبة أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بالإضافة إلى معلومات حساب Microsoft Office الخاص بك.

خطوات لعب Minecraft على iPhone

نظرًا للأحداث الأخيرة في العالم أصبحت لعبة Minecraft مؤخرًا مصدرًا شائعًا للترفيه للعديد من الأشخاص وكان الجميع مهتمًا بمعرفة كيفية لعب اللعبة على Android و iPhone وأجهزة الكمبيوتر وكذلك كيفية تنفيذها على آيفون كما هو موضح بالخطوات التالية:

اتصل بمتجر التطبيقات.

أدخل اسم اللعبة في محرك البحث.

للعب اللعبة ببساطة انقر فوق.

بعد أن تجمع كل المعلومات الضرورية ابدأ اللعبة.

كيف تلعب Minecraft على Android

يمكن لأي شخص لعب Minecraft على جهاز Android باتباع الخطوات التالية: أولاً انتقل إلى Google Play ثم اكتب اسم لعبة Minecraft في حقل البحث ثم انقر فوق “تثبيت اللعبة” وانتظر حتى تبدأ اللعبة، قم بالتنشيط على أجهزة Android ثم تابع بعد ذلك قم بتشغيل اللعبة واملأ المعلومات المطلوبة.