بخطوات بسيطة أخفي آخر ظهور لك على واتس آب للتخلص من إزعاج المتطفلين

الكثير منا عادةً ما يرغب في الاختفاء قليلا عن أعين الأصدقاء على الواتس آب، وهذا بسبب عدم التعرض إلى المتطفلين المزعجين الذين يعملون على التقليل من راحتنا بسبب الإزعاج وبسبب تتبع الأون لاين وحركة آخر الظهور التي تعرَض على الواتس آب، لذلك فلابد من محاولة إيجاد طريقة للتخلص من مثل هؤلاء المتطفلين والمزعجين.

إخفاء الظهور على الواتس آب

إذا كنت تمتلك هاتفًا ذكيًّا وتريد إلغاء إظهار آخر ظهور على الواتس آب فعليك أن تقوم بعمل الأمور التالية:

في هذه الطريقة من الممكن أن تقوم بالاطلاع على الرسالة المرسلة إليك من أحد الأصدقاء من خلال الإشعارات الخارجية للهاتف، فهذه من الطرق التي لن تكشف لهم بأنك بالفعل قد قمت بقراءة الرسالة.

أما عن الطريقة الثانية فهي من خلال أن تقوم بتفعيل خاصية عدم الطيران مما يتيح عدم ظهور شبكة الإنترنت، ومن الممكن أيضًا أن تقوم بإلغاء الاتصال بالإنترنت تمامًا ثم تقوم بالدخول على الواتس آب وقراءة الرسالة والرد عليها، ثم إعادة فتح الإنترنت أو إلغاء وضع الطيران.

أما عن الطريقة الأنسب والأسهل والمتعارف عليها لإلغاء الظهور، فهي من خلال ضبط إعدادات الخصوصية على الواتس آب، والتي تتم من خلال اختيار ظهور اختيار عدم الرؤية للكل من الخيارات الثلاثة الموجودة.

مميزات الواتس اب