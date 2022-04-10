زيادة عمر بطارية آيفون بدون برامج بخطوات بسيطة والطريقة مضمونة 100%

زيادة عمر بطارية الايفون بدون برامج بخطوات بسيطة و الطريقة مضمونة 100%، يبحث كل مستخدم للأيفون عن طريقة مضمونة تمكنه من الحفاظ على الهاتف لتبقى بطاريته 100% لأطول فترة ممكنة، ويتم ذلك عن طريق تعديل بعض اعدادات الهاتف وبدون إضافة برامج، مع زيادة عمر البطارية لأكثر من يوم كامل مع تغيير طريقة شحن الهاتف إلى طريقة تعمل على زيادة عمر بطارية الايفون بدون برامج.

زيادة عمر بطارية الايفون بدون برامج 2022

لكي تتمكن من زيادة عمر هواتف الايفون يتم اتباع خطوتين فقط، الخطوة الأولى تغيير بعض اعدادات الايفون و الطريقة الثانية هي تغيير طريقة شحن هواتف الايفون، حيث يعد العمر الافتراضي لبطارية الايفون 500 دورة وبعد ذلك يقل عمر البطارية تدريجيا، وذلك لانه يتواجد داخل البطارية مواد كيميائية يتم احتراقها مع كثرة الشحن، الخطوة الأولى تغيير اعدادات الهاتف لزيادة عمر بطارية الايفون، حيث يتم الدخول إلى الاعدادات ثم النقر على الخصوصية، ثم تظهر خيارات عدة يتم النقر على خدمات الموقع.

هناك امر لابد من التفكير فيه والذي يساعد بشكل مباشر في نفاذ جزء كبير من البطارية، لذا عليك عدم التفعيل الدائم لأي تطبيق سوا للضرورة القصوى، مع تحديد إمكانية السماح بالوصول الي الموقع بدائما، بالإضافة إلى التقليل من التنبيهات للتطبيقات و مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستهلك هذه التنبيهات من طاقة الايفون بشكل كبير، حيث نجد استهلاك حتى 30% من عمر البطارية استلام تنبيهات. لذا لكي نتمكن من زيادة عمر البطارية يتم الدخول إلى تطبيق واتساب مثلاً، ثم النقر على الاعدادات ثم إلغاء تفعيل خاصية التنبيهات او إظهار الاشعارات للمجموعات، وذلك لأنها غير هامة وهذا الأمر يتم تكراره في كافة التطبيقات.

تغيير طريقة شحن الايفون

الشحن المتعارف عليه في الايفون هو 20 وات و طريقة الشحن الجديدة هي الشحن اللا سلكي ببطئ 5 وات فقط، وتحسين عمر البطارية كذلك يتم الذهاب إلى الاعدادات ثم البطارية والنقر على حالة البطارية ثم تفعيل خاصية شحن البطارية المحسن، ولكي تتمكن من الحفاظ على بطارية الايفون كذلك يتم تفعيل خاصية Dark Mood او التفعيل تلقائي ولكن ليس تفعيل الوضع الفاتح، من خلال الاعدادات يتم النقر على عام ثم إلغاء تفعيل تحديث التطبيقات في الخلفية والتي تستهلك طاقة 25%وبالتالي زيادة عمر بطارية الأيفون بدون برامج.