تطبيقات خطيرة خدعت الملايين من المستخدمين إذا وجدتها على هاتفك احذفها فوراً قبل فوات الأوان

استعمال الهواتف الذكية المنتشرة في الآونة الأخيرة من الممكن أن يكون له تأثير كبير في التأثير على هذا الهاتف الجوال، بسبب تواجد بعض التطبيقات الخطيرة التي قم تكون متواجدة على أجهزة الهواتف الجوالة ولا نعلم عنها شيئا، لذلك فلابد من التعرف على هذه التطبيقات وحذفها على الفور، وهذا من خلال رصد الكثير من خبراء التقنية لهذه البرامج، واكتشافهم بأنها من البرامج السيئة التي تعمل على سرقة الكثير من بيانات المستخدمين والداخلين إلى الفيس بوك.

دور شركة جوجل في الحماية من هذه التطبيقات

لقد حرصت شركة جوجل دائمًا على أن توفر الأمان لكل مستخدميها، وهذا بسبب أنها شركة كبيرة موثوق بها على مدى الكثير من السنين والأعوام، وقد أزالت شركة جوجل حوالي 9 تطبيقات عمل أكثر من 5 ملايين من الأفراد على تنزيلها من جوجل بلاي.

وهذه التطبيقات تعمل من خلال الخفاء، حيث إنها تصرف انتباه ضحاياها عن وظيفتها المخفية، التي تطلب من المستخدمين استعمال الكثير من عمليات تسجيل الدخول إلى الحسابات الخاصة به من خلال الفيس بوك، وهذه الطريقة تساعد هذه التطبيقات المتجسسة على أداء وظائفها الخبيثة وتعطيل الإعلانات داخل التطبيق بناءً على ما ذكر من موقع the hacker news.

التطبيقات التسعة المحذَّر منها

هذه التطبيقات إن وجدتها عليك أن تتخلص منها على الفور بدون تردد، وهي كالآتي: