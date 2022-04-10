نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل من خلال الموقع الرسمي Midasbuy وعن طريق ال ID بطريقة مضمونه في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي بالطريقة الرسمية عن طريق الموقع الرسمي Midasbuy والتي يسعى إليها الكثيرين من عاشقي تلك اللعبة الأسطورية الشيقة والتي لا يمكن الاستمرار بتلك اللعبة إلا من خلال إتمام عملية الشحن، وقد حازت تلك اللعبة على العديد من الشهرة بين العديد من الأعمار المختلفة فأشهرت بلعبة المليار حيث يجب على اللاعب البقاء حيا ومواجهة كافة الأعداء وقتل الجميع.

شحن شدات ببجي

لاكواد ببجي 2022 غير مستعملة، ويمكن شحن شدات PUBG بالطريقة الرسمية عن طريق الموقع الرسمي الخاص بذلك عن طريق الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي Midasbuy .

ثم كتابة رقم ID الخاص باللاعب.

ومن ثم بعد ذلك يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة.

تحديد عدد الشدات المراد شحنها عبر المعرف الشخصي.

ثم يقوم اللاعب بتحديد طريقة الدفع المتاحة سواء رقم الهاتف أو الرصيد أو الفيزا.

الدخول إلى اللعبة مرة أخرى للتأكد من إتمام عملية الشحن.

شحن شدات PUBG MOBILE عن طريق الأيدي Midasbuy

ويعتبر موقع Midasbuy للشحن هو الموقع الرسمي الوحيد الخاص بشحن الشدات التي من مهامها استمرار تلك اللعبة الشيقة وهذا عن طريق الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي Midasbuy لشحن شدات PUBG.

كتابة المعرف الشخصي الخاص باللاعب ID.

تحديد عدد الشدات المطلوب شحنها.

بيان اسم الدولة التابع لها اللاعب.

ومن ثم بعد ذلك لابد من تحديد طريقة الدفع.

موقع شحن PUBG

يقع الكثيرين من عاشقي ببجي ضحية لعمليات نصب كثيرة أثناء عمليات الشحن والموقع الرسمي لشحن شدات ببجي هو Midasbuy المصمم لتلك اللعبة الشيقة التي نالت شهرة عالمية بين أعمار مختلفة فهي لعبة المليار لاعب، ويوفر هذا الموقع عدة طرق لدفع عملة الشحن حيث يمكن عن طريق الهاتف أو الرصيد أو الفيزا أو ماستر كارد.

شحن شدات PUBG من الموقع الرسمي

ويتيح هذا الموقع شحن الشدات عن طريق ID المعرف الشخصي باللاعب حي يتكون من 12 رقم وحرف ما بين كبير وصغير ويتم وضعه في المكان المخصص للصفحة الرئيسية للموقع ، مع العلم أنه لا يتشابه اثنان، وهو الموقع الرسمي للشحن من خلال ال ID ومضمون وامن.