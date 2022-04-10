مواصفات وأسعار خرافية لهاتف Black Shark 5 pro من شاومي 

مواصفات خرافية لهاتف Black Shark 5 pro من شاومي أصبحت شركات الهواتف الذكية تتنافس فيما بينها لإنتاج أفضل الهواتف التي تتمتع بمواصفات هائلة تحظى على إعجاب المستخدمين، وتسير شركة شاومي على هذا المنهج، حيث أطلقت الشركة الإصدار الجديد من هاتفها المسمى Black Shark 5 pro قريبا، والذي يتمتع بمعالج من النوع سنابدراجون 8، مما يجعل الهاتف يتمتع بسرعة عالية، بالإضافة إلى وجود كاميرا أمامية دقة 16 ميجابيكسل، وأخرى خلفية بدقة 108 ميجابيكسل، كما أن بطارية الهاتف تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 120 وات، وإليكم باقي المواصفات.

مواصفات هاتف Black Shark 5 pro

سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على مواصفات هاتف Black Shark 5 pro التفصيل وهي كالآتي:

الهاتف يتمتع بتصميم رائع جدا، تتوافر به أزرار من الجانب يمكنك من اللعب الجيد في العاب بابجي وغيرها.

شاشة الهاتف من نوع OLED بحجم 6.67 بوصة دقة 1080 * 2400 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز.

يدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد 12، كما أنه مزود بمعالج سنابدراجون 8، ومعالج رسوم آخر من نوع Adreno 730.

يمكن استخدام شريحتين للهاتف، كما أنه يدعم شبكات الجيل الخامس، وتقنية NFC، GPS.

على الرغم من هذه المواصفات الرائعة، غير أن الهاتف لا يدعم الراديو، كما لا يوجد به منفذ سماعات 3.5 مللي.

كاميرا هاتف Black Shark 5 pro

يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية وثلاث كاميرا خلفية يدعمان تقنية HDR، و البانوراما، بالإضافة إلى فلاش LED، وتبلغ دقة الفيديو 1080p، أما الكاميرا الأمامية فتبلغ دقتها 16 ميجابيكسل بزوايا واسعة.

أسعار هاتف Black Shark 5 pro

تختلف أسعار هاتف Black Shark 5 pro من دولة لأخرى، حيث يبلغ سعر الهاتف في الدول العالمية 660 دولار أمريكي، وفي المملكة العربية السعودية 2470 ريال سعودي، وفي مصر 12 ألف جنيه.