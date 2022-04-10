لعشاق السحرة المستديرة.. أفضل لاعبين فيفا 22 وتعرف على قوة كل لاعب في FIFA 22

أفضل لاعبين فيفا 22 من أكثر الأمر التي تصدرت عمليات البحث من جانب عشاق لعبة فيفا، وذلك يرجع إلى اختلاف تقييمات اللاعبين في هذا الموسم الجديد من اللعبة، وهذا ما أكده لنا الكثير من الخبراء، لذلك سنقوم بعرض القائمة الخاصة بأفضل وأقوى اللاعبين داخل هذا المقال.

أفضل لاعبين فيفا 22

إليكم القائمة الخاصة بأفضل وأقوى 11 لاعب داخل لعبة فيفا 22 بهذا الشكل الآتي ذكره:

يأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان في المركز الأول بسعة قوة تصل إلى 93.

بينما يأتي ليفاندوفيسكي لاعب بايرن ميونخ في المركز الثاني بسعة قوة تصل إلى 92.

أيضا في المركز الثالث نجد كريستيانو رونالدو لاعب مان يونايتد بسعة قوة تصل إلى 91.

بالتالي بنفس سعة قوة كريستيانو يأتي دي بروين لاعب مان سيتي في المركز الرابع.

أيضا وفي المركز الخامس يأتي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بسعة قوة 91 أيضًا.

بينما وجدنا أن نيمار لاعب باريس سان جرمان أتى في المركز السادس بسعة قوة 91.

علاوة على ذلك أوبلاك لاعب أتلتيكو مدريد أتى في المركز السابع بسعة قوة91.

كما يأتي هاري كين لاعب توتنهام بسعة قوة 90 في المركز الثامن.

بينما في المركز التاسع يأتي كانتي لاعب تشيلسي بسعة قوة 90.

بالتالي في المركز العاشر يأتي حارس بايرن ميونخ مانويل نيور بسعة قوة 90.

بينما أتى حارس برشلونة تيرشتيجن بسعة قوة 90 في المركز الحادي عشر.

قائمة ثاني أفضل 11 لاعب في fifa 22

إليكم طريقة عرض هذه القائمة بهذا الشكل الآتي ذكره:

اتى المركز ال11 يأتي محمد صلاح بسعة قوة 89.

بينما المركز ال12 يأتي حارس باريس سان جرمان بسعة قوة 89.

والمركز ال13 يأتي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد بسعة قوة 89.

أيضا المركز ال14 يأتي فان دايك لاعب ليفربول بسعة قوة 89.

والمركز ال15 يأتي كيمتش لاعب البايرن بسعة قوة 89.

بينما المركز ال16 يأتي سون لاعب توتنهام بسعة قوة 89.

أيضا المركز ال17 يأتي أليسون لاعب ليفربول بسعة قوة 89.

والمركز ال18 يأتي كورتوا لاعب الريال بسعة قوة 89.

اما المركز ال19 يأتي ايدرسون لاعب مان سيتي بسعة قوة 89.

والمركز ال20 يأتي كاسيميرو لاعب الريال بسعة قوة 89.

أيضا المركز ال21 يأتي ساديو ماني بسعة قوة 89.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بقائمة أفضل لاعبين فيفا 22، حيث وجدنا أن تقييمات أفضل وأقوى اللاعبين في موسم 22 قد تغيرت بصورة لافتة للنظر، وهذا ما كشفه لنا الكثير من الخبراء في هذه اللعبة.