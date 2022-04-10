نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على 4000 كوينز في PES 2021 مجانا وأشترى ايكون مومنت بيس 2021 من KONAMI في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف تحصل على 4000 كوينز في PES 2021 مجانا ، نعم ياعزيزي محب لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل. وأيضا بطريقة مجانية. وتعد 4000 من كوينزات اللعبة هو رقم هائل للحصول على لاعبين ايكون مومنت بيس 2021. والذي يحصل على هؤلاء اللاعبين يعتبر من حسابه من أقوى الحسابات في اللعبة. كذلك يمكن المنافسة على ترتيب متقدم في اللعبة كلما ذادت قوة فريقك. حيث أن بإضافة الايكون مومنت يعتبر الانتهاء من أكثر من ثلثي مجهود اللعبة والثلث الأخر هو أحتراف اللعب والتمرير والتسديد على المرمى. واليوم سوف نتعرف سويا على أفضل طريقة ليتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. وذلك بطرق رسمية من خلال شركة كونامي فتابعوا موقعكم المتميز دائما في تقديم المعلومات (ثقفني) من خلال الأسطر القليلة القادمة.

كيف تحصل على 4000 كوينز في PES 2021 مجانا

شحن بيس 2021 موبايل مجانا بعدد 4000 من الكونيز. كان من المستحيل مسبقا أن يتم على الحصول على هذا العدد الكبير منها من خلال للعبة وكان يمكن الحصول عليها بطريقة مدفوعة فقط من متجر كونامي للكوينز. وهناك طريفتين ليتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا والطريقة الأولي هي الخطوات التالية.

أولا أفتح لعبة إي فوتبول بيس 2021 موبايل .

. بعد ذلك هناك أيقونتين للهدايا اليومية واحدة عملة GP. وأيقونة أخرى كوينزات مجانية يومية.

كما يجب أن نختار الخيار الأمثل وهي الكوينزات المجانية اليومية.

كذلك يتم الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا. بشكل يومي بعدد 10 كوينز يومية حتى اليوم الخامس من كل أسبوع وفي اليوم السادس 20 كوينز والسابع 30 كوينز. وبهذا العدد يتم الحصول على 400 كوينز مجانية شهريا. أي يمكن شراء شهريا 4 من ايكون مومنت بيس 2021 أو اللاعبون المطورون من نجوم الأسبوع.

الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا من المنافسات الأسبوعية

الطريقة الثانية ليتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا. هي منافسات أسبوعية يتم نزولها مرتين في الأسبوع واحدة يوم الاثنين وواحدة يوم الجمعه. وتضاعف الفوز في هذه المباريات بأعداد كبيرة من الكوينز المجانية. حيث يتم الحصول على 800 كوينز أسبوعيا من تلك المنافسات. وهنا السؤال كيف تحصل على 4000 كوينز في PES 2021 مجانا من خلال هذه المنافسات. كذلك يتم الدخول على إي فوتبول بيس 2021 موبايل. ثم على MATCH DAY ويجب خيار فريق أو منتخب يكون بداخله نسبة كبيرة من اللاعبين المتاحين في فرقة المستخدم. وبالفوز بنسبة كبيرة من المباريات يتم شحن بيس 2021 موبايل مجانا بعدد ما يقرب من 3200 كوينز مجانية. أي يمكن شراء 28 لاعب ايكون مومنت بيس 2021 بهذه الكوينزات.

متابعة كيف تحصل على 4000 كوينز في PES 2021 مجانا من مباريات STANDARD

ذكرنا في الفقرتين السابقتين الحصول علي كوينز في بيس 2021 مجانا بعدد 3600 كوينز مجانية. وفي هذه الفقرة هي تكميلية للحصول على باقي 4000 كوينز. حيث هناك مباريات تحت اسم STANDARD. كما يمكن من خلالها الحصول على 400 كوينز إضافية في رصيدك شهريا. وهي الدخول على إي فوتبول بيس 2021 موبايل. ثم خيار MATCH ثم النقر على STANDARD ويتم لعب مباريات كثيرة حتى يتم شحن كوينز PES 2021 Mobile مجانا بعدد 400 كوينز شهريا. وبذلك إجماليا 4000 كوينز في رصيدك ويمكن الحصول على ايكون مومنت بيس 2021 بعدد كبير بعد الشحن مباشرة.

والآن متابعنا الكريم لقد عرضنا لك كيف تحصل على 4000 كوينز في PES 2021 مجانا. بطريقة رسمية من داخل اللعبة ألعب الآن وأشحن حسابك وأشتر ايكون مومنت بيس 2021. وأدخل في عالم المنافسة.