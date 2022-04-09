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عمر شويل - جدة افضل تطبيقات ضرورية لهواتف آيفون يجب أن تمتلكها في عام 2022، ظهرت في الآونة الأخيرة عدة تطبيقات جديدة خاصة بجوالات iphone التي تعمل بنظام التشغيل ios. وقد وجدنا من بينها بعض التطبيقات المفيدة جداً بحيث تقدم لهاتفك إضافة مميزة، وبالطبع البعض الآخر من تلك التطبيقات لا فائدة منه وغير ضروري على الإطلاق؛ لذا نقد لكم اليوم أعزائي متابعي موقع ثقفني أهم تطبيقات آيفون التي يمكنكم استخدامها مجاناً خلال عام 2022.

افضل تطبيقات هواتف آيفون 2022

التطبيق الاول هو تطبيق 1Blocker حيث يعمل هذا التطبيق علي إزالة الاعلانات المتواجدة في المواقع علي متصفح سفاري، كما يمكنك تحديد المواقع التي لا تريد عمل هذا التطبيق عليها. وأكثر ما يميز هذا التطبيق أنه لا يتدخل في معلومات المستخدم الشخصية أو تاريخ استخدامه للتطبيقات، ولكنه فقط يقوم بمعرفة ما عليه حجبه من المواقع وذلك عن طريق المتصفح، يتوفر هذا التطبيق بشكل مجاني.

التطبيق الثاني تطبيق Infuse 7 والذي يقوم بتحويل جهاز الايفون الي جهاز استهلاك محتوي مثالي، حيث يمكنك من تشغيل صيغ مختلفة من الفيديوهات ويدعم تشغيل فيديوهات بدقة 4K HD، لذا فهو يعتبر تطبيق مثالي لمحبي مشاهدة الأفلام و المسلسلات، كما يتميز هذا التطبيق بإمكانية ربط محتوي أجهزة المنزل سويا، لذا يمكنك تشغيل حلقة مسلسل علي جهاز آخر من خلال جهازك. التطبيق الثالث تطبيق TV Time والذي يعتبر بمثابة شبكة تواصل اجتماعي خاصة بالمسلسلات و الافلام، حيث يوفر هذا التطبيق مزايا عدة منها متابعة عدد الحلقات التي قمت بمشاهدتها من مسلسلك المفضل وتاريخ اصدار الحلقة الجديدة، كما يتواجد مع كل حلقة صفحة داخل التطبيق به وصف للحلقة و تقييمها، كما يدعم هذا التطبيق المحتوى العربي بشكل مميز جداً و التطبيق مجاني تماماً.

تطبيقات مهمة للآيفون 2022

التطبيق الرابع تطبيق Twiilo Authy والذي يعتبر افضل تطبيق لتأمين حساباتك في كافة التطبيقات التي تعمل بالانترنت مثل فيسبوك، واتساب، تويتر وغيرها، حيث تقوم التطبيقات الشهيرة بتوفير طرق حماية إضافية عند تسجيل الدخول وهذا ما يسمى بالمصادقة الثنائية حيث يقوم التطبيق بإرسال كود علي هاتفك يتم تغييره عند كل مرة يتم فيها تسجيل الدخول، وهناك اكواد ثابته يمنحها لك التطبيق في حالة عدم استلام الرسالة، ويعمل هذا التطبيق علي تجميع كافة الاكواد وتخزينها علي حسابك ويمكنك بكل سهولة مشاركة هذه الاكواد، كما يساعدك علي تأمين محفظة البيتكوين الخاصة بك وهذا التطبيق مجاني بالكامل.

التطبيق الخامس تطبيق FotorCear لعشاق التصوير الاحترافي والذي يقدم عدة مزايا بشكل مجاني وجودة رائعة، أحد هذه المزايا هي إمكانية التحكم في Shteer Spead ، ISO و Wide Balance، بالإضافة إلى إمكانية حفظ كافة الصور بصيغة raw، كما يدعم تصور الفيديو بتقنية 4K حتي 60 فريم في الثانية مع فلاتر مميزة وإمكانيات رائعة في تعديل الصور. التطبيق السادس تطبيق Kiff ويستهدفه مستخدمي المطبخ بكثرة، حيث يقوم بتسجيل معلومات عن المنتجات المتواجدة في مطبخك وذلك لمعرفة تاريخ انتهاء الصلاحية، حيث يقوم بتذكيرك بتقريب موعد انتهاء الصلاحية ثم تذكيرك بحلول موعد انتهاء الصلاحية، يعمل هذا التطبيق عن طريق. عمل مسحة البار كود الخاص بالمنتج.

التطبيق السابع في موضوعنا اليوم هو تطبيق Moloko للآيفون،وهو يقوم بتقديم سيمز وخلفيات مميزة جداً للهاتف بنقرة زر واحدة. أما التطبيق الثامن والأخير فهو تطبيق eSound والذي يقدم خدمة سماع مقاطع موسيقي بنسخة مجانية، حيث أن مكتبة الاغاني الخاصة بك تأتي من يوتيوب بشكل مجاني وهذا يعني أن كافة الاغاني تتواجد عليه، والميزة أنه يعمل في الخلفية أثناء غلق شاشة الهاتف وجديد تماماً لهواتف الآيفون.