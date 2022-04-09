نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علامات تدل على ان فريون المكيف قد انتهى ويحتاج للشحن مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تواجه بعض المشكلات مع مكيف الهواء لديك وتشك في أن مكيف الهواء الخاص بك يحتاج إلى شحن فريون؟ الفريون أو مبرد R-22 عبارة عن مادة تبريد تستخدم في مكيفات الهواء ووحدات التكييف في المنازل والسيارات منذ عقود، وهو المبرد الأكثر استخدامًا في العالم، وهو ليس مثل الوقود الذي ينفذ مع مرور الوقت ويجب استبداله.

نظريًا لا يجب أن يحتاج المكيف لشحن غاز الفريون، لكنه عمليًا يمكن أن يتسرب ببطء مع مرور الوقت ، وهذه مشكلة تؤثر على التكيف ، وفي تلك الحالة يجب إعادة شحنه مرة أخرى، لكن كيف تعرف أن المكيف يحتاج للشحن فريون؟

كيف ينقص فريون المكيف

إن الطريقة الوحيدة التي ينفد بها مكيف الهواء من الفريون هي وجود تسرب في الأنابيب التي تنقل مادة التبريد من جزء من الوحدة إلى الجزء الآخر، فالفريون لا يتم استخدامه ولا يجب أن يهرب الفريون من الأنابيب أبدًا، ومع ذلك ، تحدث التسريبات ، ويمكن أن تحدث التسريبات بسبب مجموعة متنوعة من العوامل ، ولكن جميعها تقريبًا خارجة عن سيطرتك، ففي بعض الأوقات يمكن أن تتلف الأختام التي تربط المواسير ببعضها أو تتعرض للتلف بسبب الصدأ فتحدث التسريبات.

علامات نقص الفريون في المكيف

هناك علامات إذا لاحظتها على جهاز التكيف فيجب أن تقوم بطلب الصيانة لشحن التكيف مرة أخرى، وهذه العلامات هي:

المكيف يعمل بشكل مستمر ولكنه لا يبرد منزلك

فتحات التهوية تضخ هواء دافئ

فواتير الكهرباء أعلى من ذي قبل

يوجد تراكم للجليد على خط التبريد الخارجي

سماع صوت هسهسة أو فقاعات من خط التبريد

مكيف الهواء يعمل بشكل مستمر لكنه لا يبرد

إن غاز الفريون هو ما يمتص الحرارة في الهواء، وبدون توافر كمية كافية منه ، لن يتمكن مكيف الهواء الخاص بك من امتصاص الحرارة الكافية لتبريد الهواء، عندما يعمل مكيف الهواء طوال اليوم ولكن الهواء لا يبرد أبدًا ، فقد يكون هذا بسبب عدم وجود ما يكفي من الفريون.

لاحظ أن عدم تبريد المكيف قد يكون علامة على أن الكمبروسر أو الضاغط به مشكلة، حيث أن هذا الجزء من وحدة التكيف هو المسئول عن نقل غاز التبريد بين أجزاء المكيف، فإذا كنت تسمع أصوات طقطقة أو صوت مرتفع في الوحدة الخارجية فقد يكون فريون المكيف موجود لكن المشكلة في الضاغط.

فواتير الكهرباء أعلى من ذي قبل

في حالة نقص الفريون سوف يعمل المكيف أكثر مما ينبغي، وفي تلك الحالة سوف تزيد فواتير الكهرباء أعلى من السابق، فإذا رأيت ارتفاع أكثر من السابق في فواتير الكهرباء، فهذا ليس دليل على أن الطقس حار، لكنها قد تكون علامة على أن فريون المكيف في المنزل قد انتهى أو قل.

فتحات الهواء تضخ هواء ساخن

ندون وجود كمية كافية من الفريون لن يتمكن المكيف من امتصاص الحرارة، وسيخرج الهواء ساخن من فتحات التهوية، وقد يخرج هواء أقل من العادي من فتحات التهوية.

وجود تراكم للجليد على خط التبريد

إذا كنت تتحقق من المروحة الخارجية ولاحظت تراجم جليد عليها فقد يكون الفريون منخفضًا، فعندما تكون وحدة التيار المتردد منخفضة لفريون ، يصبح ملف المبخر باردًا جدًا ويتسبب في تدفق سائل التبريد البارد إلى خط التبريد، وسيؤدي ذلك إلى تجميد الرطوبة المحيطة بخط التبريد، هذه علامة على أن المكيف يحتاج إلى شحن الفريون.

سماع صوت هسهسة عند خط التبريد

إذا كان هناك تسريب للفريون، فمن الممكن أن تسمع صوتًا خافتًا لفريون يتسرب من الخط ، والذي قد يبدو وكأنه هسهسة أو ربما صوت فقاعي.

في حالة لاحظت أي من العلامات السابقة، يجب أن تتصل بشركة صيانة لإصلاح هذا الخلل وعلاج سبب التسريب ، حتى يعود المكيف للتبريد بكفاءة.

ماذا تفعل إذا كان المكيف قد سرب الفريون

بالطبع لا تستطيع أن تشحن غاز تبريد المكيف بنفسك، لكن عليع الاتصال بخبير مختص لإعادة شحنه.

لكن قبل عمل ذلك يجب ان تقوم بتشغيل المكيف على وضع المروحة وإيقاف خاصية التبريد وتركه يعمل من ساعتين إلى 4 ساعات، حتى يتم تذويب أي غازات مجمدة.

كما يجب أن تتأكد من أن الفني قد أصلح سبب التسريب قبل إعادة الشحن مرة أخرى.