نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة جاتا سان اندرس الأصلية للأندرويد 2022 لعبة العصابات GTA San Andreas 3D في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح لك لعبة جاتا سان اندرس الأصلية للاعب الدخول في عالم الجريمة والعصابات 3D، حيث تكون اللعبة طرح حقيقي لامبراطورية قوية تخضع للجريمة في كل مكان، ويمتلك فيها اللاعب الخارج من السجون حرية الاختيار ما بين الاشتراك مع العصابات التي تنتشر في كافة الأنحاء، أو المكوث أمام الشر ومحاولة العيش بالخير وسط مجموعة من الأشرار ليكون هذا هو التحدي الأكبر الذي يخضع له اللاعب.

لعبة جاتا سان اندرس الأصلية

تقوم لعبة جاتا سان اندرس الأصلية على أساس حرب عصابات يشهدها اللاعب الأصلي في اللعبة الذي مكث في سجن المقاطعة خمس سنوات ليخرج إلى عالم الجريمة وعليه المكوث وسط الأعداء ومحاولة إعادة المكان إلى ما كان عليه من قبل أو إلى ما يشبه مدينة الملائكة، ويحيط باللعبة عدد من المؤثرات والرسوم الجرافيك التي تجعل منها محاكاة الواقع وتبرز ما يكون عليه القتال والجرائم المتعددة كانها في الواقع الفعلي الحقيقي.

الجديد في لعبة SAN ANDREAS

هناك عدد من الاختلافات التي تتمتع بها لعبة جاتا سان اندرس الأصلية عن غيرها من ألعاب Vasco Games

تحتوي اللعبة على مهمة معينة يقوم بها اللاعب من اجل كسب المال لشراء السلاح الذي يهاجم به الأعداء.

يقوم اللاعب بعملية تسليم الطرود من مكان إلى آخر ويتعرض في طريقه إلى عدد من المخاطر التي تمثل قمة الإثارة في اللعب.

يعمل اللاعب في طريقه من مكان إلى آخر لتسليم الطرود على الاشتراك في عدد من الجرائم.

يتمكن اللاعب من سرقة سيارات ونهب منازل وما إلى ذلك من أعمال الجريمة.

ما هي لعبة GTA San Andreas

تتمتع اللعبة الأصلية ريال عصابات بعدد من الملامح يكون منها

يتمكن اللاعب في داخل اللعبة من ركوب ما يريد من دراجات بخارية أو السيارات الرياضية.

القيام بعدد من المهمات المختلفة والتي يتمكن من خلالها اللاعب من نقل البضائع وقتل العصابات والنهب والسرقة.

يتمتع اللاعب بما يقرب من عدد 90 أسلوب مختلف في اللعب يحيط به أعداد من المؤثرات المختلفة.

الهروب من الشرطة وأفراد الأمن في مطاردات شبه واقعية.

تثبيت لعبة اندرس

يحتاج تثبيت اللعبة إلى هاتف يعمل بنظام اندرويد 4 واكثر، وحجم 54m، وقد تم تثبيت اللعبة من جانب 10.000.000 من اللاعبين حتى الآن، حيث تمثل اللعبة وما بها من رسومات 3d من اجمل ألعاب الحرب والعصابات الشائكة والتي ينفرد فيها اللاعب باللعب وسط الأشرار وملاحقات الشرطة.