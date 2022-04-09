نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل تحذير مستخدمي تطبيق Gmail وإطلاق رسالة تحذيرية لمستخدمي تطبيق Gmail في المقال التالي
عمر شويل - جدة عاجل تحذير مستخدمي تطبيق Gmail من خبراء الأمن المختصين بشركة Google جعل كافة العاملين . في حالة تأهب وإطلاق تحذير عاجل لمستخدمي تطبيق Gmail وذلك بعد أن تم أكتشاف رسالة جديدة . تم تصنيف تلك الرسالة بأنها من محتوي الرسائل الخبيثة كما ترتب عليها واجب إرسال . رسالة تحذيرية لمستخدمي تطبيق Gmail لأن تلك الرسالة الخبيثة يتم إرسالها علي البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم . كذلك بجانب أن تلك الرسالة الخبيثة هدفها سرقة محتوي الخاصة بكافة التفاصيل . المصرفية لمستخدم تطبيق Gmail مما دعي إدارة الشركة بإطلاق تنبيه عاجل لمستخدمي تطبيق البريد الإلكتروني . لكي ما يتوخوا الحذر وعبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنتعرف علي ما هو محتوي التنبيه الذي تم إطلاقه .
عاجل تحذير مستخدمي تطبيق Gmail والذي تم التصريح به في الصحف العالمية
جاءت رسالة تحذيرية لمستخدمي تطبيق Gmail وفقاً لما تم التصريح به والذي تم نشره في وسائل الإعلام العالمية . وفي صحيفة Express البريطانية تحت عنوان عاجل رسالة تحذيرية لمستخدمي تطبيق البريد الإلكتروني . كما جاء محتوي ذلك العنوان بدعوة كافة مستخدمي تطبيق Gmail توخي الحذر الشديد عند قيامهم بفتح صندوق البريد الإلكتروني . حيث أن هناك رسالة يتم إرسالها متداولة تلك الأيام علي تطبيق Gmail هدفها الرئيسي هي سحب كافة البيانات الخاصة . بالحساب البنكي للمستخدم لذلك وجب علي إدارة Gmail بإرسال تنبيه عاجل لمستخدمي تطبيق البريد الإلكتروني حتي يتم الانتباه . عند القيام بفتح أي رسالة غير مطمئنه لأن الرسالة الخبيثة أذأ ما تم التجاوب معها سيتم تفريغ كامل للحساب البنكي . وعبر السطور القادمة من “موقع ثقفني” سنعرض الخطوات التي يتم بها تأمين حساب Gmail .
كيف يتم تأمين حساب Gmail الخاص بك
بعد أن عرضنا تفاصيل تنبيه عاجل تحذير مستخدمي تطبيق Gmail في السطور السابقة نتعرف علي كيف يتم تأمين . حساب Gmail الخاص بك كالآتي :-
- عند تسجيل الدخول علي حساب Gmail أضغط علي صورتك في أعلي الصفحة واختيار قائمة Account . يتم من خلالها اختيار خانة get started .
- كما بعد ذلك يتم تسجيل رقم هاتفك في الصفحة التي سيتم فتحها وسيتم إرسال كود علي رقم هاتفك قم بتسجيله . وبعدها سيرسل لك رسالة تخبرك بأن هناك نشاط تم علي حساب Gmail الخاص بك . بعدها تقوم بالتحقق يدوياً من الحساب عبر قائمة History وفي حالة أن هناك نشاط مشبوه قم بتغيير كلمة السر الخاصة بك .
- كذلك عبر الزر الأزرق الموجود داخل حسابك قم بالضغط عليه وتأكد من الأجهزة التي تستخدم الحساب الخاص بك . وفي حالة أن هناك أي جهاز مخالف للاستخدام قم بحذف ذلك الجهاز من حسابك . تلك خطوات الأمان التي أطلقتها إدارة Gmail بعد رسالة تحذيرية لمستخدمي تطبيق Gmail لكي ما تكون الحسابات مؤمنه .
- تلك كانت المعلومات المتعلقة بالإجابة عن ما هو تحذير مستخدمي تطبيق البريد الإلكتروني المتداول علي منصات البحث .
عاجل تحذير مستخدمي تطبيق Gmail المصرح به والذي تم تداوله علي العديد من المنصات بعد أن تم أنتشار . الرسالة الخبيثة التي هدفها سرقة بيانات المستخدم التي تهدف لتفريغ الحساب البنكي الخاص بك . هذا ما تم عرضه داخل مقال اليوم “بموقع ثقفني” .
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