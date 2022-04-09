نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر.. حيلة جديدة خطيرة على يوتيوب لسرقة الأموال من المشاهدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة توالت التحذيرات خلال الفترة الأخيرة من مستخدمي موقع مشاهدة الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بسبب هجوم احتيالي جديد يستهدف جميع المستخدمين على التطبيق خلال الفترة الأخيرة، حيث يهدف إلى خداع المستخدمين والاستيلاء على أموالهم بحيلة بسيطة تُسمى “التعليقات غير المرغوب فيها”، لذا تم التحذير من تلك الحيلة من المحافظة على مستخدمي التطبيق وعدم الوقوع في شباك هؤلاء النصابين خلال الفترة القادمة.

حيلة خطيرة على يوتيوب لسرقة الأموال

أشارت الصحيفة البريطانية “express” أن أحد رواد منصة مشاهدة الفيديوهات الشهيرة المملوكة لشركة جوجل، قد سلط الضوء على عملية احتيال واسعة النطاق خلال هذه المرحلة أطلق عليها اسم YouTube Needs To Fix This، وهى من الحيل الخطيرة لسرقة الأموال من الضحايا خلال هذه الفترة، لذا ننصح الجميع بضرورة عدم الانسياق وراء تلك الحيلة من أجل المحافظة على الأموال، حيث تبدأ الحيلة في استغلال المتسللين لقسم التعليقات على يوتيوب، من أجل نشر رسائل تم تصميمها لخداع المستخدمين، ومع الضغط على الرابط المرفق يتم نقل المستخدمين من يوتيوب إلى أحد تطبيقات المراسلة.

ومن جانبه أشار “ماركيز براونلي” اليوتيوبر المعروف من خلال مقطع فيديو أن عملية الاحتيال الجديدة، مؤكداً أن بعض التعليقات الموجودة بأسفل مقاطع الفيديو الخاصة، قد وعدت المشاهدين بهدية قيمة، وهى من الحيل الجديدة التي يتابعها المتسللون من أجل خداع متابعين قناته من اجل الحصول على فرصة للفوز بمجموعات ضخمة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، وهو ما يصفونه بـ”التعليقات غير المرغوب فيها”، وأنها منتشرة على نطاق واسع على مقاطع الفيديو التابعة للمشاهير وهى مزعجة للغاية بالنسبة لهم، حيث يحرص العديد على طرح الكثير من الفيديوهات لتحقيق الربح من النت.

يقوم المتسلل أو المهاجم بتصميم تلك الحيلة أو محتوى التعليقات وذلك بناء على محتوى الفيديو، مما يجعل من الصعب على المشاهدين التميز أنها خدعة، حيث أنها تكون متعلقة بالمحتوى الذي يشاهدوه، مما يجعلهم يسارعون في النقل على الروابط الموجودة على تلك التعليقات، والأسوء من ذلك أن تلك الجهات المتطفلة التي تقف وراء عمليات الاحتيال تقوم بنشر حسابات لا حصر لها فوق زر أعجبني بتلك الرسائل.

واستخدم صور مشاهير اليوتيوبر كصور في الملف الشخصي وانتحال تلك الشخصية الشهيرة، حيث أكد أنه قد تلقى عشرات الرسائل اليومية من المتابعين الذين وقعوا ضحايا للرسائل الغير مرغوب فيها، حيث قاموا بتحويل الأموال للنصابين من أجل الحصول على جوائزهم، حيث وصلت قيمة الأموال المرسلة ما بين 100 إلى 200 دولار، مؤكداً للجميع أنه لن يطلب المال وكذلك المبدعين الآخرين.