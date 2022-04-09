نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف الان اخر متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 7 Grand Theft Auto لاحدث اصداراتها الجديدة لعام 2022 في المقال التالي
يبحث الكثير من الأشخاص عن متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 7، وهذا بسبب ما تحمله لعبة جراند ثفت أوتو 7 من مميزات وطريقة لعب ممتازة، وتعد لعبة جراند ثفت أوتو 7 من الألعاب التي لها تاريخ حافل مع الكثير من لناس، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول هذا الموضوع تابع ذلك المقال.
لعبة جراند ثفت أوتو 7
منذ تم اصدار لعبة جراند ثفت أوتو 7، وهذا بسبب ما تحمله اللعبة من إيرادات عالية، ولقد كانت ومازالت اللعبة مصدر سعادة لدى كثير من شباب اليوم، وهي أحدى أسس المتعة، ويعتبر المبرمجين اللعبة من الألعاب السابقة لعصرها، وهذا بسبب ما تمتلكه اللعبة من امتيازات، وتمتلك اللعبة مؤثرات صوتية في غاية الوضوح، ولديها موسيقي تعطب تأثير عالي الجودة، وتحتوي اللعبة على طريقة رسم الحركة داخل اللعبة مميزة، وهذا مع وجود خريطة للمكان، وهذا بهدف أن تعرف تحركاتك داخل اللعبة، وتمتلك اللعبة جودة ممتازة في الجرافيك، ويعشقها الكثير من الناس لأن تصميم المدن فيها واقعي للغاية، وصاحب تأثير عالي.
تحكي اللعبة الحياة داخل مدينة فويس سيتي، والتي تشابه في إنشاءها المدن الساحلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية في الثمانيات، وتدور القصة اللعبة حول تعرض البطل للخيانة من قبل أصدقاءه، وهذا ما يحث البطل على العودة والانتقام، ومن أجل هذا يقبل البطل القيام بالعديد من المهام التي تكون داخل المدينة بهدف سرقة السيارات الكبرى، وهذا لينتقم من أصدقاءه ويحصل على المال، وتعطيك اللعبة في اختيار ملابسك حتى وأنه يمكنك أن ترتدي لبس الشرطة، ومن أجل هذا يبحث الكثير من الناس عن متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 7.
متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 7
تتمثل متطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 7 في النقاط التالية:
- معالج Intel Core i5 3470 بسرعة 3.20 جيجا هيرتز 4 أنوية او معالج AMD X8 FX-8350 بسرعة 4 جيجا هيرتز 8 أنوية .
- ذاكرة الوصول العشوائية : 8 جيجا بايت .
- نظام التشغيل : ويندوز 10 او ويندوز 8.1 و ويندوز 8.0 و ويندوز 7 ( معمارية 64 بت ) .
- كارت الشاشة : NVIDIA GTX 660 بسعة 2 جيجا بايت او AMD HD 7870 بسعة 2 جيجا بايت .
- مساحة التخزين 72 جيجا بايت .
- كارت الصوت متوافق مع اصدار DirectX 10.
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