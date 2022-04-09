نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد كيدز Majid Kids 2022 على النايل سات والعرب سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة ماجد كيدز Majid Kids 2022 من أكثر الترددات التي يزيد عليها البحث، خاصة وأن هذه القناة تقدم محتوى كرتوني مميز للأطفال من كافة الأعمار، كما توجههم لفعل الأشياء الصحيحة، وتعلمهم كيفية التعامل في كافة المواقف وكذلك التعامل مع الأشخاص، وتساعدهم في تعلم الألوان والأرقام والحروف وغيرهم، لذا سنتحدث عن تردد قناة ماجد الجديد ونعرضه لكم من خلال هذا المقال على موقعنا.
تردد قناة ماجد كيدز Majid Kids 2022
حرصًا من إدارة قناة ماجد على استمتاع متابعيها الصغار وكذلك الكبار، قامت بتغيير ترددها إلى تردد إشارتة قوية حتى يتمكنوا من متابعة المحتوى الكرتوني بصورة جيدة وصوت واضح دون تقطيع أو تشويش، مع استخدام أفضل الأجهزة المتطورة تكنولوجيًا لتحقيق هذا الهدف، وتستطيع الحصول على التردد الجديد لقناة ماجد للأطفال من خلال البيانات التالية:
اسم القناة: Majid Kids TV.
القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: (12226/ 11526).
- الاستقطاب: (H) أفقي.
- معدل الترميز: (27500).
- معامل تصحيح الخطأ: (⅚-2/3).
- الجودة: (SD).
ولمتابعة قناة ماجد للاطفال بجودة HD ادخل التردد التالي:
- التردد:(11411).
- الاستقطاب: (H)أفقي.
- معدل الترميز: (30000).
- معامل تصحيح الخطأ: (3/4).
القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: (11804).
- الاستقطاب: (H) افقي.
- معدل الترميز: (27500).
- معامل تصحيح الخطأ: (4/3).
- الجودة: (SD).
مميزات قناة ماجد للأطفال
تعد قناة ماجد من القنوات الإماراتية التي تقوم بتقديم محتوى يمتاز بالكثير من الفوائد والنقاط التعليمية الهامة للأطفال، ومن تلك الأشياء التي تمتاز بها القناة في محتواها ما يلي:
- التنوع في المحتوى المعروض،حيث أنها تقدم العديد من البرامج التعليمية وكذلك الأفلام والمسلسلات الكرتونية الشهيرة والتي تعد أفضل برامج ديزني، وهذا ما يشعر متابعيها بالراحة والبعد عن الملل.
- قدمت محتواها مجاني دون رسوما، على مدار اليوم دون انقطاع، طوال أيام الأسبوع.
- تعليم الأطفال القيم والمبادئ الصحيحة، فيما يتعلق بأمور دينهم، وكيفية تعاملهم مع من حولهم، واحترام الجميع.
- تخاطب الأطفال من خلال البرامج والأفلام الكرتونية والتي يكون ابطالها شخصيات كرتونية من نفس عمر الأطفال.
- من أشهر محتواها المقدم ما يلي: برنامج أرقام وألوان البستان، برنامج رحلة، برنامج الغد، وكذلك افلام كرتون ماجد، منصور، كابتن كريم، المستكشفان.
- وأشهر أغانيها مثل: حروف الهجاء، هيه يا إمارات، طلع الفجر، ابتسم.
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