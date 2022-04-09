نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد كيدز Majid Kids 2022 على النايل سات والعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ماجد كيدز Majid Kids 2022 من أكثر الترددات التي يزيد عليها البحث، خاصة وأن هذه القناة تقدم محتوى كرتوني مميز للأطفال من كافة الأعمار، كما توجههم لفعل الأشياء الصحيحة، وتعلمهم كيفية التعامل في كافة المواقف وكذلك التعامل مع الأشخاص، وتساعدهم في تعلم الألوان والأرقام والحروف وغيرهم، لذا سنتحدث عن تردد قناة ماجد الجديد ونعرضه لكم من خلال هذا المقال على موقعنا.

تردد قناة ماجد كيدز Majid Kids 2022

حرصًا من إدارة قناة ماجد على استمتاع متابعيها الصغار وكذلك الكبار، قامت بتغيير ترددها إلى تردد إشارتة قوية حتى يتمكنوا من متابعة المحتوى الكرتوني بصورة جيدة وصوت واضح دون تقطيع أو تشويش، مع استخدام أفضل الأجهزة المتطورة تكنولوجيًا لتحقيق هذا الهدف، وتستطيع الحصول على التردد الجديد لقناة ماجد للأطفال من خلال البيانات التالية:

اسم القناة: Majid Kids TV.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (12226/ 11526).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (⅚-2/3).

الجودة: (SD).

ولمتابعة قناة ماجد للاطفال بجودة HD ادخل التردد التالي:

التردد:(11411).

الاستقطاب: (H)أفقي.

معدل الترميز: (30000).

معامل تصحيح الخطأ: (3/4).

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: (11804).

الاستقطاب: (H) افقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (SD).

مميزات قناة ماجد للأطفال

تعد قناة ماجد من القنوات الإماراتية التي تقوم بتقديم محتوى يمتاز بالكثير من الفوائد والنقاط التعليمية الهامة للأطفال، ومن تلك الأشياء التي تمتاز بها القناة في محتواها ما يلي: