تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد تمتع بإصدار efootball pes 2022 Konami

عمر شويل - جدة تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد الذي طال أنتظاره منذ أكثر من خمسة شهور ماضية أخيراً . تحديث eFootball 2022 mobile الأخير الذي صرحت عنه شركة KONAMI والذي سيكون متاحاً علي موقع الشركة . بجانب كافة المتاجر الرسمية المعتمدة للشركة كما تأتي إي فوتبول 2022 موبايل الجديدة بتحديثات مضافة لها في شكلها الخارجي . حيث تم تغيير شكل الواجهة الأمامية بجانب أن تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الأخير . بداخل اللعبة قامت كونامي بتغيير الشكل العام لكافة الملاعب وإضافة تقنية جديدة تجعل شكل اللعيبة والملاعب أشبه بالحقيقي جداً . كذلك تميزت eFootball PES بذلك الاسم بدلاً من الاسم السابق لها ومن خلال المقال الجديد اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد . بشأن لعبة الساحرة المستديرة إي فوتبول بيس .

موعد طرح تحديث لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة المنتظر منذ شهر مارس الماضي وفقاً للمعلومات التي كانت متداولة . قامت شركة كونامي بتصريح عبر حسابها الرسمي علي منصة تويتر بأن . تحديث eFootball 2022 mobile الأخير تحدد له موعد إتاحته علي موقع الشركة والمتاجر في شهر أبريل الحالي . كما قالت بأن لعبة بيس 2022 موبايل يأتي إصدارها هذه المرة متوافقاً مع أي نوع من الهواتف الذكية . شرط أن يكون الهاتف حديثاً لكي ما تعمل eFootball PES بشكل جيد كذلك بجانب تصريح كونامي . عن efootball pes 2022 Konami بأنه سيكون مصاحباً للتحديث طرح العديد من الهدايا لكافة عاشقي . إي فوتبول بيس الجديدة وسنعرض خلال السطور القادمة بمقال “موقع ثقفني” كيف يتم تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 أو تحديثها . والتي ربما ستأتي efootball pes 2022 Konami تعليق عربي .

لا تختلف خطوات تحديث eFootball 2022 mobile الأخير عن خطوات التثبيت كثيراً . سوي في خطوة واحدة ونتعرف علي تلك الخطوات كالآتي

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV

There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.

— eFootball (@play_eFootball)