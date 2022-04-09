نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد تمتع بإصدار efootball pes 2022 Konami في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد الذي طال أنتظاره منذ أكثر من خمسة شهور ماضية أخيراً . تحديث eFootball 2022 mobile الأخير الذي صرحت عنه شركة KONAMI والذي سيكون متاحاً علي موقع الشركة . بجانب كافة المتاجر الرسمية المعتمدة للشركة كما تأتي إي فوتبول 2022 موبايل الجديدة بتحديثات مضافة لها في شكلها الخارجي . حيث تم تغيير شكل الواجهة الأمامية بجانب أن تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الأخير . بداخل اللعبة قامت كونامي بتغيير الشكل العام لكافة الملاعب وإضافة تقنية جديدة تجعل شكل اللعيبة والملاعب أشبه بالحقيقي جداً . كذلك تميزت eFootball PES بذلك الاسم بدلاً من الاسم السابق لها ومن خلال المقال الجديد اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد . بشأن لعبة الساحرة المستديرة إي فوتبول بيس .
تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد من كونامى
موعد طرح تحديث لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة المنتظر منذ شهر مارس الماضي وفقاً للمعلومات التي كانت متداولة . قامت شركة كونامي بتصريح عبر حسابها الرسمي علي منصة تويتر بأن . تحديث eFootball 2022 mobile الأخير تحدد له موعد إتاحته علي موقع الشركة والمتاجر في شهر أبريل الحالي . كما قالت بأن لعبة بيس 2022 موبايل يأتي إصدارها هذه المرة متوافقاً مع أي نوع من الهواتف الذكية . شرط أن يكون الهاتف حديثاً لكي ما تعمل eFootball PES بشكل جيد كذلك بجانب تصريح كونامي . عن efootball pes 2022 Konami بأنه سيكون مصاحباً للتحديث طرح العديد من الهدايا لكافة عاشقي . إي فوتبول بيس الجديدة وسنعرض خلال السطور القادمة بمقال “موقع ثقفني” كيف يتم تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 أو تحديثها . والتي ربما ستأتي efootball pes 2022 Konami تعليق عربي .
كيف يتم تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد أو تثبيت الإصدار علي الهاتف
لا تختلف خطوات تحديث eFootball 2022 mobile الأخير عن خطوات التثبيت كثيراً . سوي في خطوة واحدة ونتعرف علي تلك الخطوات كالآتي
- يختص متجر جوجل بلاي لتحديث أو تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل لهواتف أند رويد .
- كما أختصاص متجر أبل ستور لهواتف أيفون لأي خطوة تخص لعبة إي فوتبول بيس .
- كذلك عند قيامك بتسجيل الدخول علي أحدي المتاجر يتم تسجيل اسم efootball pes 2022 Konami بمربع البحث .
- ستظهر اللعبة وبجانبها كلمة “تحديث” في حالة وجود لعبة بيس 2022 موبايل علي هاتفك . أو كلمة “تثبيت” في حالة رغبتك في تثبيت eFootball 2022 mobile علي هاتفك .
- كما في حالة رغبتك في تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الأخير يجب دفع السعر في حالة ظهوره بالمتجر .
- تلك هي خطوات تحديث أو تثبيت efootball pes 2022 علي أي نوع من أنواع الهواتف .
- وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض ما هي متطلبات eFootball 2022 v1.0.0 لهواتف أند رويد .
متطلبات تثبيت تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد
- لهواتف أند رويد يجب أن يكون نظام التشغيل أند رويد 9.0 فما فوق .
- كما تتطلب لعبة بيس 2022 موبايل وجود مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 2.5GB .
- كذلك بجانب الذاكرة العشوائية لهواتف أند رويد تكون فارغة بمقدار 4GB .
- كما أن efootball pes 2022 Konami تعليق عربي تتطلب معالج للهاتف رباعي النواة .
- الاختلاف بين هواتف أند رويد وهواتف أيفون في نقطة واحدة فقط وهي أن هواتف أيفون تتطلب نظام تشغيل IOS .
A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV
There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.
— eFootball (@play_eFootball)
A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV— eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022
There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days.
تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد الذي طال انتظاره منذ خمسة شهور أخيراً تصرح عنه شركة KONAMI . بالموعد الذي سيكون متاحاً به النسخة الجديدة efootball pes 2022 Konami وهذا ما تم عرضه “بموقع ثقفي” .
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