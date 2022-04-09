نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد تمتع بإصدار efootball pes 2022 Konami في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد الذي طال أنتظاره منذ أكثر من خمسة شهور ماضية أخيراً . تحديث eFootball 2022 mobile الأخير الذي صرحت عنه شركة KONAMI والذي سيكون متاحاً علي موقع الشركة . بجانب كافة المتاجر الرسمية المعتمدة للشركة كما تأتي إي فوتبول 2022 موبايل الجديدة بتحديثات مضافة لها في شكلها الخارجي . حيث تم تغيير شكل الواجهة الأمامية بجانب أن تحديث إي فوتبول 2022 موبايل الأخير . بداخل اللعبة قامت كونامي بتغيير الشكل العام لكافة الملاعب وإضافة تقنية جديدة تجعل شكل اللعيبة والملاعب أشبه بالحقيقي جداً . كذلك تميزت eFootball PES بذلك الاسم بدلاً من الاسم السابق لها ومن خلال المقال الجديد اليوم من “موقع ثقفني” سنتعرف علي المزيد . بشأن لعبة الساحرة المستديرة إي فوتبول بيس .

تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد من كونامى

موعد طرح تحديث لعبة بيس 2022 موبايل الجديدة المنتظر منذ شهر مارس الماضي وفقاً للمعلومات التي كانت متداولة . قامت شركة كونامي بتصريح عبر حسابها الرسمي علي منصة تويتر بأن . تحديث eFootball 2022 mobile الأخير تحدد له موعد إتاحته علي موقع الشركة والمتاجر في شهر أبريل الحالي . كما قالت بأن لعبة بيس 2022 موبايل يأتي إصدارها هذه المرة متوافقاً مع أي نوع من الهواتف الذكية . شرط أن يكون الهاتف حديثاً لكي ما تعمل eFootball PES بشكل جيد كذلك بجانب تصريح كونامي . عن efootball pes 2022 Konami بأنه سيكون مصاحباً للتحديث طرح العديد من الهدايا لكافة عاشقي . إي فوتبول بيس الجديدة وسنعرض خلال السطور القادمة بمقال “موقع ثقفني” كيف يتم تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 أو تحديثها . والتي ربما ستأتي efootball pes 2022 Konami تعليق عربي .

كيف يتم تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد أو تثبيت الإصدار علي الهاتف

لا تختلف خطوات تحديث eFootball 2022 mobile الأخير عن خطوات التثبيت كثيراً . سوي في خطوة واحدة ونتعرف علي تلك الخطوات كالآتي

يختص متجر جوجل بلاي لتحديث أو تثبيت لعبة بيس 2022 موبايل لهواتف أند رويد . كما أختصاص متجر أبل ستور لهواتف أيفون لأي خطوة تخص لعبة إي فوتبول بيس . كذلك عند قيامك بتسجيل الدخول علي أحدي المتاجر يتم تسجيل اسم efootball pes 2022 Konami بمربع البحث . ستظهر اللعبة وبجانبها كلمة “تحديث” في حالة وجود لعبة بيس 2022 موبايل علي هاتفك . أو كلمة “تثبيت” في حالة رغبتك في تثبيت eFootball 2022 mobile علي هاتفك . كما في حالة رغبتك في تثبيت eFootball 2022 v1.0.0 الأخير يجب دفع السعر في حالة ظهوره بالمتجر . تلك هي خطوات تحديث أو تثبيت efootball pes 2022 علي أي نوع من أنواع الهواتف . وفي سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنعرض ما هي متطلبات eFootball 2022 v1.0.0 لهواتف أند رويد .

متطلبات تثبيت تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد

لهواتف أند رويد يجب أن يكون نظام التشغيل أند رويد 9.0 فما فوق .

كما تتطلب لعبة بيس 2022 موبايل وجود مساحة تخزين داخلية لا تقل عن 2.5GB .

كذلك بجانب الذاكرة العشوائية لهواتف أند رويد تكون فارغة بمقدار 4GB .

كما أن efootball pes 2022 Konami تعليق عربي تتطلب معالج للهاتف رباعي النواة .

تتطلب معالج للهاتف رباعي النواة . الاختلاف بين هواتف أند رويد وهواتف أيفون في نقطة واحدة فقط وهي أن هواتف أيفون تتطلب نظام تشغيل IOS .

A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) A full overview of the v1.0.0 update is available on the official website. More details and additional information will be released on the 14th.https://t.co/XGJAKZFGaV



There will also be previews published from some media who have played the v1.0.0. update in the coming days. — eFootball (@play_eFootball) April 6, 2022

تحديث eFootball 2022 v1.0.0 الجديد الذي طال انتظاره منذ خمسة شهور أخيراً تصرح عنه شركة KONAMI . بالموعد الذي سيكون متاحاً به النسخة الجديدة efootball pes 2022 Konami وهذا ما تم عرضه “بموقع ثقفي” .