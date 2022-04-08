مميزات ومواصفات هاتف HUAWEI nova 9 SE وسعره

تم انطلاق هاتف HUAWEI nova 9 SE التابع لشركة هواوي الرائدة في مجال الأجهزة الذكية، ويعتبر هاتف HUAWEI nova 9 SE من مجموعة الهواتف الوسطى التي يتوافق بها طرفي المعادلة من ناحية جودة ممتازة تناظر الهواتف الرائدة و بين السعر التنافسي الذي يناسب المستهلك، وفيما يلي نذكر مواصفات ومميزات هاتف هواوي نوف 9 اس أي HUAWEI nova 9 SE.

مميزات ومواصفات هاتف HUAWEI nova 9 SE

يدعم الهاتف كاميرا أساسية عالية الجودة بدقة ١٠٨ميجا بكسل، هذا بالإضافة إلى كاميرا بزاوية عريضة بدقة ٨ ميجا بكسل وهى الكاميرا الخلفية الثانية، أما الثالثة والرابعة تأتي بدقة ٢ ميجا بكسل، مما يجعل التصوير عالى الدقة ويلبي شغف محبي التصوير.

يأتي الهاتف ببطارية كبيرة وقدرة على الشحن السريع بسرعة ٦٦ وات، والذي يمكن المستخدم من شحن ٦٦ في المئة في ١٥ دقيقة فقط، وشحن البطارية بالكامل في ٣٦ دقيقة فقط.

تصميم أنيق وعصري يناسب مختلف الأذواق.

يأتي الهاتف بغطاء خلفي ثلاثي الأبعاد و هيكل نحيف مما يجعل الهاتف خفيف بشكل نسبي، ومريح وسهل الإمساك به.

تتميز كاميرا السلفي الأمامية بدعم ميزة التجميل التلقائي، كما تدعم ميزة تفعيل وضع الزاوية العريضة تلقائي عندما يتم وضع الهاتف في وضع أفقي الأمر الذي يسهل التقاط صور السلفي الجماعية.

يعمل الجهاز بنظام تبريد بنفس القوة والتي تجعل الهاتف مناسب لدرجه البرودة العادية حتى مع العمل بكافة طاقته.

يدعم الهاتف ميزة التبديل بيت التسجيل الأمامي والخلفي في نفس الفيديو مع إمكانية تسجيل الفيديو مزدوج العرض.

يدعم الهاتف تطبيقات Petal Clip الذي يوفر للمستخدم قوالب وموضوعات جاهزة للفيديو وذلك قبل نشر مقاطع الفيديو الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي الهاتف بواجهة EMUI 12 ويمنح المستخدم تجربة استخدام سهلة وذكية.

يأتي الهاتف مزود متجر AppGallery الذي يتيح للمستخدم التجول بين جميع التطبيقات الآمنة عالية الجودة.

سعر هاتف HUAWEI nova 9 SE

تم طرح الهاتف في الأسواق العالمية، حيث بلغ سعر هاتف هواوى نوف 9 اس أي HUAWEI nova 9 SE ٧٥٠٠ جنيه مصري للنسخة ١٢٨ جيجا مع ٨ جيجا رام.