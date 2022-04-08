تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES الإصدار الجديد  علي الأندرويد والايفون والكمبيوتر

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES، تعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب المفضلة لدى كثير من الأشخاص ويحبون الاستمتاع بالمغامرات الشيقة الموجودة فيها في أي وقت سواء على الهواتف الذكية أو على جهاز الكمبيوتر وبالتالي يمكن الحصول على التحديثات الأخيرة الموجودة في هذه اللعبة للاستمتاع بالإضافات المميزة داخل لعبه أي فوتبول بيس الجديدة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الخطوات المطلوبة لتحديث لعبه أي فوتبول بيس على الهواتف الذكية بالتفصيل.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

يتم تحديث هذه اللعبة بشكل دائم لإضافة العديد من المميزات التي تجذب الملايين من المستخدمين حول العالم كله والوطن العربي حيث قامت الشركة المنتجة لهذه اللعبة باصدار التحديث الأخير الخاص بلعبه أي فوتبول بيس 2022 لهذا يمكنك أن تقوم بتنزيل هذه اللعبة على الهاتف المحمول وتحديثها بشكل دائم للحصول على الاصدارات الجديدة الخاصة بهذه اللعبة ولكنها تحتاج إلى مساحة لكي تتمكن من الحصول على التحديث الجديد.

طريقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

يمكنك بكل سهولة أن تقوم بتحديث لعبه أي فوتبول بيس على الهواتف الذكية مثل هواتف الآيفون أو الأندرويد من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سوف نوضحها لكم وهي كالآتي،

أولا يتم تسجيل الدخول إلى متجر جوجل بلاي إذا كان هاتف الاندرويد أو يمكن تسجيل الدخول إلى متجر الأب ستور لهاتف الايفون أو دخول إلى أي متجر خاص بالهواتف الذكية.

بعد ذلك تقوم بكتابه اسم لعبه أي فوتبول بئس في مربع البحث وضغطت عليه.

بعد ذلك سوف تظهر أمامك اللعبة تكون بالضغط عليها بعد أن تقوم بسداد المبلغ المطلوب للحصول على السداد الإصدار الأخير وتتمكن من تحديث اللعبة على الهاتف بعد ذلك يمكنك تشغيلها والاستمتاع بالإضافات الجديدة الموجودة في هذه اللعبة.

أهم الخطوات المطلوبة لتشغيل لعبه أي فوتبول بيس

لكي تتمكن من تشغيل هذه اللعبة على الهاتف الخاص بك يجب التأكد من وجود مساحة كافية تصل إلى 4 جيجابايت، مما انه يجب أن يكون هذا الهاتف يعمل بنظام التشغيل للهواتف ios.