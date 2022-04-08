عروض شهر رمضان للسيارات ٢٠٢٢ الإمارات

ينتظر الكثير من المواطنين الإماراتيين عروض رمضان للسيارات ٢٠٢٢، وذلك لما اعتاد عليه المواطنين من طرح عروض مميزة بنظام تقسيط ميسر خلال الشهر الكريم، وذلك من قبل الشركات ورجال العملاء والبنوك.

عروض رمضان للسيارات ٢٠٢٢ من عبد اللطيف جميل

عبد اللطيف جميل هو علامة مميزة واسم رائد في مجال بيع السيارات بالقسط داخل الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم العديد من العروض الرمضانية، ومن أبرز تلك العروض ما يلي:

عرض على سيارة هونداي ٢٠٢٢ بقسط شهري قيمته ٢٠٠٠ درهم أماراتي.

سيارة تويتا ٢٠٢٢ بقسط شهري ٨٠٠ درهم أماراتي، وقسط أسبوعي تبلغ قيمته ١٥٠ درهم أماراتي.

عرض على سيارة أزيرا ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة القسط الشهري ٢٤٧٠درهم أماراتي.

عرض على سيارة النتر ٢٠٢٢ حيث بلغت قيمة الدفعة الأولى للسداد ١٠٣٥درهم أماراتي.

عرض على سيارة أكسنت ٢٠٢٢حيث بلغت قيمة القسط الشهري ٧٩٠ درهم أماراتي.

عروض رمضان للسيارات ٢٠٢٢ من مؤسسة الماجد

تقدم مؤسسة الماجد عروض على تقسيط السيارات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ٢٠٢٢، حيث تشمل العروض أنواع السيارات التالية:

عرض على سيارة كونا ٢٠٢٢ وقد بلغت قيمة القسط الشهري ١١٥٠ درهم أماراتي. سيارة فيلو ستر ٢٠٢٢وقد بلغت قيمة القسط الشهري ٢١٩٠ درهم أماراتي. عرض على سيارة سيارة توسان ٢٠٢٢ بقسط شهري يبدأ من ١٢٥٤ درهم أماراتي. سيارة سانتاي ٢٠٢٢ بقسط شهري يبدأ من ١٥٤٣ درهم أماراتي. عرض على سيارة بالسيد ٢٠٢٢بقسط شهري يبدأ من ٢٠٥٩ درهم أماراتي.

عرض موتور رمضان ٢٠٢٢ من بنك أبو ظبي

جاءت عروض بنك أبو ظبي الإسلامي طوال شهر رمضان الكريم ٢٠٢٢ على النحو التالي: