نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شهر رمضان للسيارات ٢٠٢٢ الإمارات في المقال التالي
ينتظر الكثير من المواطنين الإماراتيين عروض رمضان للسيارات ٢٠٢٢، وذلك لما اعتاد عليه المواطنين من طرح عروض مميزة بنظام تقسيط ميسر خلال الشهر الكريم، وذلك من قبل الشركات ورجال العملاء والبنوك.
عروض رمضان للسيارات ٢٠٢٢ من عبد اللطيف جميل
عبد اللطيف جميل هو علامة مميزة واسم رائد في مجال بيع السيارات بالقسط داخل الإمارات العربية المتحدة حيث يقدم العديد من العروض الرمضانية، ومن أبرز تلك العروض ما يلي:
- عرض على سيارة هونداي ٢٠٢٢ بقسط شهري قيمته ٢٠٠٠ درهم أماراتي.
- سيارة تويتا ٢٠٢٢ بقسط شهري ٨٠٠ درهم أماراتي، وقسط أسبوعي تبلغ قيمته ١٥٠ درهم أماراتي.
- عرض على سيارة أزيرا ٢٠٢٢، حيث بلغت قيمة القسط الشهري ٢٤٧٠درهم أماراتي.
- عرض على سيارة النتر ٢٠٢٢ حيث بلغت قيمة الدفعة الأولى للسداد ١٠٣٥درهم أماراتي.
- عرض على سيارة أكسنت ٢٠٢٢حيث بلغت قيمة القسط الشهري ٧٩٠ درهم أماراتي.
عروض رمضان للسيارات ٢٠٢٢ من مؤسسة الماجد
تقدم مؤسسة الماجد عروض على تقسيط السيارات بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ٢٠٢٢، حيث تشمل العروض أنواع السيارات التالية:
- عرض على سيارة كونا ٢٠٢٢ وقد بلغت قيمة القسط الشهري ١١٥٠ درهم أماراتي.
- سيارة فيلو ستر ٢٠٢٢وقد بلغت قيمة القسط الشهري ٢١٩٠ درهم أماراتي.
- عرض على سيارة سيارة توسان ٢٠٢٢ بقسط شهري يبدأ من ١٢٥٤ درهم أماراتي.
- سيارة سانتاي ٢٠٢٢ بقسط شهري يبدأ من ١٥٤٣ درهم أماراتي.
- عرض على سيارة بالسيد ٢٠٢٢بقسط شهري يبدأ من ٢٠٥٩ درهم أماراتي.
عرض موتور رمضان ٢٠٢٢ من بنك أبو ظبي
جاءت عروض بنك أبو ظبي الإسلامي طوال شهر رمضان الكريم ٢٠٢٢ على النحو التالي:
- يقدم بنك أبو ظبي تمويل للسيارات خلال شهر رمضان الكريم بنسبة ثابتة طوال فترة السداد وبلغت قيمتها ١,٨٥ ٪ من أجمالي قيمة السيارة.
- منح العملاء هدية عند شراء سيارة من نوع بي أم دابليو.
- عند شراء سيارة من العروض الرمضانية يتم منح العميل تسجيل مجاني، وذلك فقط للمقيمين داخل الإمارات العربية المتحدة.
- تعقيم السيارة عند إمضاء العقود وقبل استلام العميل للسيارة.
- إمكانية توصيل السيارة مجانا لمنزل المشتري.
- عروض خاصة في حالة الرغبة في تبديل سيارة بي أم دابليو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض شهر رمضان للسيارات ٢٠٢٢ الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.