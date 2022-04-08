نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل ماين كرافت دنجن Minecraft Dungeons للجوالات والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماين كرافت دنجن Minecraft Dungeons هي الإصدار الأحدث من لعبة الفيديو الشهيرة ماين كرافت والذي صدر عام 2020. تختلف طبيعة المغامرات في هذه النسخة مع الحفاظ على هوية وطبيعة اللعبة. تتميز هذه النسخة من ألعاب ماين كرافت بأنه يمكن الاستمتاع بها كلعبة فردية أو لعبة جماعية. بجانب ذلك، فأن اللعبة متاحة لمجموعة واسعة من الأجهزة ومنها أجهزة الكمبيوتر وأجهزة ويندوز بجانب أجهزة بلاي ستيشن وإكس بوكس والجوالات و أجهزة نينتندو. يمكن التحكم في اللعبة عن طريق الأزرار أو شاشات اللمس أو الكيبورد أو الأذرع الخارجية طبقاً لنوع الجهاز المستخدم في اللعب. إن عالم هذه النسخة يكون في صورة سجن موجودة تحت سطح الأرض والمطلوب من اللاعب هو التخطيط للهروب من الزنزانة والتحرك بسلاسة داخل طرقات السجن دون أن يتم الإمساك بك مع التخطيط للسرقات وتنفيذها. يمكن الاستمتاع باللعب الفردي أو الجماعي عن طريق الاتصال بالانترنت وحنى 4 لاعبين.

المواصفات اللازمة لتشغيل لعبة Minecraft Dungeons:

مساحة تخزين ذاكرة فارغة 3 جيجا بايت على الأقل ذاكرة عشوائية رامات سعة 8 جيجا بايت أو أقل مايكروسوفت ويندوز 10 أو أحدث. يمكن للعبة العمل على ويندوز 7 أو 8 64-bit ولكن قد تواجه بعض الأخطاء معالج مركزي بروسيسور انتل core i5 أو أحدث كارت شاشة AMD Radeon HD 7870 أو NVIDIA GeForce GTX 660 نظام أندرويد إصدار 4.1 أو أحدث

كيفية تنزيل و شراء لعبة ماين كرافت دنجن:

تنزيل هذه النسخة من لعبة ماين كرافت ليس مجانياً وبالطبع أيضاً تحتاج لشراء النسخة الصلبة أو hard copy من اللعبة الخاصة بأجهزة البلاي ستيشن و الإكس بوكس.

يمكنك شراء النسخة الصلبة من مواقع التسوق الإلكتروني مثل أمازون أو من المتاجر الألعاب الإلكترونية وسعرها تقريباً 110 ريال سعودي.

أما عن أجهزة الكمبيوتر وأجهزة ويندوز المختلفة، فيمكنك تنزيل اللعبة من الموقع الرسمي للعبة ماين كرافت بعد تسديد ثمنها اونلاين وغالباً ما يكون سعر هذه النسخة أرخص من سابقتها تقريباً بالنصف. زر موقع ماين كرافت وتعرف على المزيد عن أسعار لعبة ماين كرافت دنجنز النسخة الأصلية والنسخة المحدودة والمغامرات الإضافية والتي يبدأ سعرها من 3.5 دولار.

وأخيراً فإن نسخة الجوالات الموجودة على المتاجر الإلكترونية مجانية. لكنها ليست الأفضل للاستمتاع باللعبة لأنها ليست نسخاً رسمية من شركة Mojang السويدية المطورة للعبة.