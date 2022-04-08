نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر في المقال التالي
طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta، تعتبر هذه اللعبة من أكثر ألعاب كرة القدم المشهورة عالميا ويحب الاستمتاع بالمغامرات الموجودة فيها الملايين من الأشخاص حول العالم كله وهي من أكثر الألعاب التي يمكن تنزيلها على هواتف الأندرويد ويوجد منها سلسلة كبيرة من ألعاب فيفا وبيس وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة كافه المميزات والإضافات الموجودة في هذه اللعبة بعد أن تم تحديثها من قبل الشركة المنتجة.
طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta
- تتميز هذه اللعبة أنها تساعدك علي عمل فريق خاص بك للاستمتاع بهذه اللعبة على هواتف الأندرويد ويمكنك اختيار التعليق الصوتي الذي تريده في هذه النسخة الجديدة.
- يمكنك تحديد أفضل لاعبي كرة القدم ويمكنك اختيار الأشخاص المفضلين إليك أكثر من 1 , 500 لاعب ويشمل اللاعبين المشهورين عالميا.
طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta علي الأندرويد
يمكنك أن تقوم بتحميل هذه اللعبة على هواتف الأندرويد أو الهواتف الذكية من خلال الخطوات التي سوف نوضحها لكم وهي كالآتي،
يتم تسجيل الدخول إلى متجر جوجل بلاي وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث والضغط عليه، في الخطوة التالية سوف تظهر أمامك صفحة جديدة يوجد فيها اللعبة تقوم بالضغط على كلمة تشغيل وسوف يتطلب منك أن تقوم بدفع مبلغ رمزى للحصول على هذه اللعبة وتقوم بسداد.
بعد ذلك يمكنك تشغيل اللعبة في أي وقت ومشاركة الأصدقاء المفضلين إليك.
يمكنك بكل سهولة تشغيل هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر من خلال طريقتين للاستمتاع بهذه اللعبة وإليك كالآتي،
- يتم تسجيل الدخول إلى المتصفح الرئيسي الخاص بجهاز الكمبيوتر وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث وبعد ذلك سوف تظهر أمامك صفحة الرئيسية يتواجد فيها اللعبة تقوم بالضغط علي كلمة تنزيل اللعب ثم تحدد المكان الذي تريد أن تحفظ هذه اللعبة الموجودة في والانتظار حتى الانتهاء من عملية التشغيل.
- يمكن أيضا تشغيل هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر من خلال التشغيل تطبيق البلوستكس أولا على جهاز الكمبيوتر وبعد ذلك تقوم بفتح التطبيق وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث ثم سوف تظهر أمامك تقوم بتشغيلها والاستمتاع بها مع أصدقائك.
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