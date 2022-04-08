طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر

طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta، تعتبر هذه اللعبة من أكثر ألعاب كرة القدم المشهورة عالميا ويحب الاستمتاع بالمغامرات الموجودة فيها الملايين من الأشخاص حول العالم كله وهي من أكثر الألعاب التي يمكن تنزيلها على هواتف الأندرويد ويوجد منها سلسلة كبيرة من ألعاب فيفا وبيس وبالتالي يهتم الجميع بمعرفة كافه المميزات والإضافات الموجودة في هذه اللعبة بعد أن تم تحديثها من قبل الشركة المنتجة.

طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta

تتميز هذه اللعبة أنها تساعدك علي عمل فريق خاص بك للاستمتاع بهذه اللعبة على هواتف الأندرويد ويمكنك اختيار التعليق الصوتي الذي تريده في هذه النسخة الجديدة.

يمكنك تحديد أفضل لاعبي كرة القدم ويمكنك اختيار الأشخاص المفضلين إليك أكثر من 1 , 500 لاعب ويشمل اللاعبين المشهورين عالميا.

طريقة تشغيل لعبة fifa 22 mobile beta علي الأندرويد

يمكنك أن تقوم بتحميل هذه اللعبة على هواتف الأندرويد أو الهواتف الذكية من خلال الخطوات التي سوف نوضحها لكم وهي كالآتي،

يتم تسجيل الدخول إلى متجر جوجل بلاي وكتابة اسم اللعبة في مربع البحث والضغط عليه، في الخطوة التالية سوف تظهر أمامك صفحة جديدة يوجد فيها اللعبة تقوم بالضغط على كلمة تشغيل وسوف يتطلب منك أن تقوم بدفع مبلغ رمزى للحصول على هذه اللعبة وتقوم بسداد.

بعد ذلك يمكنك تشغيل اللعبة في أي وقت ومشاركة الأصدقاء المفضلين إليك.

يمكنك بكل سهولة تشغيل هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر من خلال طريقتين للاستمتاع بهذه اللعبة وإليك كالآتي،