نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخر تحديثات لعبة بابجي موبيل ١.٩ PUBG وأهم الإضافات الجديدة في المقال التالي
لعبة ببجي، لعبة التشويق والإثارة والمتعة بلا منافس وهى أحد أشهر ألعاب الفيديو على مستوى العالم، حيث تحتفل اللعبة اليوم بمرور أربع سنوات والذي يوافق تاريخ ١٨-٣-٢٠٢٢، وجاء إثر الاحتفال طرح إصدار جديد من اللعبة يحمل اسم PUBG 1.9، حيث يقدم الإصدار الجديد هدايا أكثر ومتعة وتشويق أثناء خوض المعارك، وبناء على ذلك يبحث عشاق اللعبة عن اخر تحديث في لعبة بابجي موبيل ١.٩.
تحديث بابجي موبيل ١.٩ PUBG
صرحت لعبة بابجي عن بدء انطلاق اخر تحديث من اللعبة والذي يحمل اسم ١.٩ وذلك في يوم ١٦ مارس ٢٠٢٢، كما صرحت أيضًا بأنه من المؤكد وجود اختلاف في المناطق الجغرافية، لذلك قد يظهر التحديث الجديد عند البعض وقد يتأخر ظهوره عند البعض الأخر، وفي حالة عدم ظهور تحديث لعبة بابجي في المتجر الخاص بهاتفك فما على اللاعب سوى الانتظار حتى يتم درجه في المتجر.
مميزات أخر تحديث في لعبة بابجي موبيل ١.٩PUBG
- قامت لعبة بابجي بإرسال دعوات تحديث اللعبة لأخر إصدار مطروح، وذلك للاستمتاع بالمميزات التي يحملها أخر إصدار من قِبل اللاعبين، حيث يشترط تواجد إنترنت قوي لتحميل كافة ملفات اللعبة وكذلك لتمكين تثبيت الإصدار الجديد يجب مراعاة مساحة الذاكرة العشوائية وذاكرة التخزين في الهاتف.
- حيث يتمكن اللاعبين من الحصول على ٥٠٠٠ قوة معركة و١٠٠ خوذة راب سودي ثلاثية الأبعاد ذات المستوى الليلي في حال قيام اللاعب بتحديث اللعبة في الفترة بين ١٦ مارس و٢٢مارس الجاري.
- بالإضافة إلى إمكانية طلاء الأربع تماثيل العملاقة عن طريق استخدام كرات ملونة بألوان مختلفة مع تحديث في مود الفراعنة و الملاهي على جزيرة ارنغل، مع تقديم معسكرات جديدة و تحسين من أسلوب اللعب العائم.
- ويتمكن اللاعبين في الإصدار الجديد من تحديد أسلوب اللعب مع إضافة أسلوب الاحتفال بالذكرى الرابعة لانطلاق اللعبة، ويتم اختيار أسلوب اللعب عن طريق الدخول على الأوضاع واختيار الأوضاع المصنفة ثم اختيار ارنغل ثم خريطة ليفيك.
- ويتمكن اللاعبين من تجربة الوجه الجديد الذي تم طرحه في الإصدار الجديد وهو ذات ملامح مألوفة، مع تجربة بدلة اكس الجديدة والسيارات ذات الطراز الحديث.
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