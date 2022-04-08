أخر تحديثات لعبة بابجي موبيل ١.٩ PUBG وأهم الإضافات الجديدة

لعبة ببجي، لعبة التشويق والإثارة والمتعة بلا منافس وهى أحد أشهر ألعاب الفيديو على مستوى العالم، حيث تحتفل اللعبة اليوم بمرور أربع سنوات والذي يوافق تاريخ ١٨-٣-٢٠٢٢، وجاء إثر الاحتفال طرح إصدار جديد من اللعبة يحمل اسم PUBG 1.9، حيث يقدم الإصدار الجديد هدايا أكثر ومتعة وتشويق أثناء خوض المعارك، وبناء على ذلك يبحث عشاق اللعبة عن اخر تحديث في لعبة بابجي موبيل ١.٩.

تحديث بابجي موبيل ١.٩ PUBG

صرحت لعبة بابجي عن بدء انطلاق اخر تحديث من اللعبة والذي يحمل اسم ١.٩ وذلك في يوم ١٦ مارس ٢٠٢٢، كما صرحت أيضًا بأنه من المؤكد وجود اختلاف في المناطق الجغرافية، لذلك قد يظهر التحديث الجديد عند البعض وقد يتأخر ظهوره عند البعض الأخر، وفي حالة عدم ظهور تحديث لعبة بابجي في المتجر الخاص بهاتفك فما على اللاعب سوى الانتظار حتى يتم درجه في المتجر.

مميزات أخر تحديث في لعبة بابجي موبيل ١.٩PUBG