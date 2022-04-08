مميزات رائعة في التحديث الجديد للواتساب الذهبي WhatsApp gold آخر إصدار 2022 لجميع الانظمة

مميزات خرافية في التحديث الجديد للواتساب الذهبي WhatsApp gold، يعد تطبيق الواتساب الذهبي WhatsApp gold من أكثر النسخة المطورة للتطبيق الأصلي استخداما، فهناك ملايين الأشخاص الذين يفضلون استخدام هذه النسخة المطورة، وهذا لأن هذه النسخة تحتوي على الكثير المميزات و التقنيات التي يحتاج التواصل مع الآخرين بشكل أسهل وأسرع، هناك الكثير من تطبيقات التواصل الاجتماعي المتواجدة ولكن يظل الواتساب WhatsApp من أهم هذه التطبيقات لأنه يتمتع بالسهولة واليسر في الاستخدام ولذلك يفضل الجميع استخدامه من الكبير إلى الصغير، ولذلك سنقدم أهم المميزات الجديدة لتطبيق الواتساب الذهبي WhatsApp gold آخر إصدار 2022.

مميزات التحديث الجديد للواتساب الذهبي WhatsApp gold 2022

هناك الملايين الذين يقومون باستخدام نسخة الواتساب الذهبي WhatsApp gold، ولذلك يحرص المطورين على التطبيق تحديث التطبيق بشكل مستمر وإضافة الكثير من التقنيات وأهم هذه المميزات الجديدة ما يلي:

الوصول إلى إشعارات إلى الأصدقاء في حالة تغيير الصور الشخصية.

أصبح بإمكانك إرسال رساله نصية أو صور لأكثر من 250 صديق في لحظة واحدة.

إضافة مؤثرات التمرير للأسفل و الأعلى.

أصبح بإمكانك رفع حالة إلى قصص الواتساب WhatsApp تزيد عن المدة، ويمكن تقسيمها إلى أجزاء.

تم إضافة مجموعة من الأصوات التي يمكنك من خلالها تغيير الصوت الحقيقي إلى أصوات أخرى متعددة.

ميزة الرسائل الجماعية للمجموعات.

كما بإمكانك تغيير الشكل والمظهر الداخلي لتطبيق الواتساب.

تنظيف جميع الملفات الغير مفيدة على تطبيق الواتساب الذهبي.

إضافة حزمة الايموشن على الرسائل.

إصلاح إمكانية الرد التلقائي على رسائل الواتساب WhatsApp.

إضافة الترجمة داخل المحادثات بشكل مباشر.

إمكانية تنزيل قصص وحالات الأصدقاء على الواتساب الذهبي.

إضافة مؤثرات في الشاشة الرئيسية الواتساب.

تعزيز خصوصية تطبيق الواتساب الذهبي WhatsApp gold للتحديث الجديد